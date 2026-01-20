OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises

ICONSPORT_282264_0294

A l’instar de Darryl Bakola et de Robinio Vaz, Bilal Nadir refuse de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille. L’international marocain se dirige donc vers un départ qui ne devrait rien rapporter au club phocéen.
Titulaire lors du dernier match de Ligue 1 de l’OM contre Angers samedi soir (2-5), Bilal Nadir a livré une excellente prestation aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Dans un secteur de jeu riche en quantité mais où personne ne s’est imposé autour de l’international danois, le Marocain de 22 ans est une vraie alternative pour Roberto De Zerbi en attendant d’éventuelles recrues. Problème, Bilal Nadir arrive en fin de contrat. En effet, l’ancien joueur de l’OGC Nice sera libre en juin prochain et pour l’heure, les négociations pour sa prolongation n’ont pas abouti à un accord.

Nadir refuse pour l'instant de prolonger

Il est d’ailleurs étonnant de le voir sur les pelouses de Ligue 1 puisque depuis son arrivée à la présidence du club, Pablo Longoria n’a jamais hésité à écarter les joueurs en fin de contrat s’ils refusaient de prolonger ou d’être vendus. Bilal Nadir bénéficie d’un traitement différent et pourtant, son départ est très probable comme le confirme sur X le compte spécialisé Belotti Foot. « Bakola et Nadir, ne souhaitant pas prolonger, suscitent l’intérêt de plusieurs clubs, mais AUCUN n’a encore formulé d’offre officielle » a-t-il publié.
Un départ de l’international marocain est donc dans les tuyaux puisque de nombreux clubs s’intéressent logiquement à son profil. Auteur d’un but et de cinq passes décisives cette saison malgré un temps de jeu assez faible, l’international marocain de seulement 22 ans a de quoi plaire. L’OM espère toujours le convaincre de prolonger et c’est sans doute la raison pour laquelle il n’a pas encore été écarté du groupe par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Bilal Nadir dispose en tout cas d’un temps de jeu plus important que Darryl Bakola, jugé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif, dont le contrat expire en 2027 et qui refuse lui aussi de prolonger, faute d’accord financier avec l’Olympique de Marseille.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading