OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises

A l’instar de Darryl Bakola et de Robinio Vaz, Bilal Nadir refuse de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille. L’international marocain se dirige donc vers un départ qui ne devrait rien rapporter au club phocéen.

Titulaire lors du dernier match de Ligue 1 de l’OM contre Angers samedi soir (2-5), Bilal Nadir a livré une excellente prestation aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Dans un secteur de jeu riche en quantité mais où personne ne s’est imposé autour de l’international danois, le Marocain de 22 ans est une vraie alternative pour Roberto De Zerbi en attendant d’éventuelles recrues. Problème, Bilal Nadir arrive en fin de contrat. En effet, l’ancien joueur de l’OGC Nice sera libre en juin prochain et pour l’heure, les négociations pour sa prolongation n’ont pas abouti à un accord.

Nadir refuse pour l'instant de prolonger

« Bakola et Nadir, ne souhaitant pas prolonger, suscitent l’intérêt de plusieurs clubs, mais AUCUN n’a encore formulé d’offre officielle » a-t-il publié. Il est d’ailleurs étonnant de le voir sur les pelouses de Ligue 1 puisque depuis son arrivée à la présidence du club, Pablo Longoria n’a jamais hésité à écarter les joueurs en fin de contrat s’ils refusaient de prolonger ou d’être vendus. Bilal Nadir bénéficie d’un traitement différent et pourtant, son départ est très probable comme le confirme sur X le compte spécialisé Belotti Foot.a-t-il publié.

Un départ de l’international marocain est donc dans les tuyaux puisque de nombreux clubs s’intéressent logiquement à son profil. Auteur d’un but et de cinq passes décisives cette saison malgré un temps de jeu assez faible, l’international marocain de seulement 22 ans a de quoi plaire. L’OM espère toujours le convaincre de prolonger et c’est sans doute la raison pour laquelle il n’a pas encore été écarté du groupe par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Bilal Nadir dispose en tout cas d’un temps de jeu plus important que Darryl Bakola, jugé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif, dont le contrat expire en 2027 et qui refuse lui aussi de prolonger, faute d’accord financier avec l’Olympique de Marseille.