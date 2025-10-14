Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’ailier marocain Gessime Yassine fait également partie des joueurs suivis par le RC Strasbourg, qui envisage de vite passer à l’offensive pour le recruter.

Brillant en Ligue 2 sous les couleurs de Dunkerque depuis le début de la saison (1 but, 3 passes décisives), Gessime Yassine représente actuellement le Maroc à la Coupe du monde U20. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ailier de 19 ans fait sensation au Chili, où ses performances sont remarquées. Avec 2 buts et 3 passes décisives avec les Lions de l’Atlas depuis le début de la compétition, Gessime Yassine crève l’écran au point de susciter un intérêt de la part de l’Olympique de Marseille

Comme indiqué ces derniers jours, Medhi Benatia suit avec énormément d’attention les progrès de son compatriote, au point d’en faire une cible potentielle pour le club phocéen à l’avenir. L’OM n’est cependant pas le seul club de Ligue 1 à s’intéresser de très près à Gessime Yassine, qui affrontera l’équipe de France en demi-finale du Mondial U20 ce mercredi à 22 heures. A en croire les informations de L’Equipe, qui indique que le joueur « fascine » au Maroc, le Racing Club de Strasbourg est également sur les rangs. Le club alsacien, dont le modèle n’est plus à présenter et qui vise uniquement de très jeunes joueurs à fort potentiel, est très chaud à l’idée de faire venir l’ailier de Dunkerque.

Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2027, Gessime Yassine sera très certainement confronté à un choix crucial pour la suite de sa carrière l’été prochain. Car si un départ de Dunkerque en janvier n’est pas à l’ordre du jour, le Marocain devra certainement trancher entre une prolongation ou un départ en juin prochain, à un an de la fin de son contrat. L’OM et Strasbourg pourraient alors être en concurrence, une bataille qui ferait les affaires de Dunkerque pour en tirer le meilleur prix alors que sa valeur marchande est pour l’instant estimée à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.