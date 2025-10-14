ICONSPORT_258857_0050

Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »

OM14 oct. , 15:00
parCorentin Facy
2
Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’ailier marocain Gessime Yassine fait également partie des joueurs suivis par le RC Strasbourg, qui envisage de vite passer à l’offensive pour le recruter.
Brillant en Ligue 2 sous les couleurs de Dunkerque depuis le début de la saison (1 but, 3 passes décisives), Gessime Yassine représente actuellement le Maroc à la Coupe du monde U20. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ailier de 19 ans fait sensation au Chili, où ses performances sont remarquées. Avec 2 buts et 3 passes décisives avec les Lions de l’Atlas depuis le début de la compétition, Gessime Yassine crève l’écran au point de susciter un intérêt de la part de l’Olympique de Marseille.
Comme indiqué ces derniers jours, Medhi Benatia suit avec énormément d’attention les progrès de son compatriote, au point d’en faire une cible potentielle pour le club phocéen à l’avenir. L’OM n’est cependant pas le seul club de Ligue 1 à s’intéresser de très près à Gessime Yassine, qui affrontera l’équipe de France en demi-finale du Mondial U20 ce mercredi à 22 heures. A en croire les informations de L’Equipe, qui indique que le joueur « fascine » au Maroc, le Racing Club de Strasbourg est également sur les rangs. Le club alsacien, dont le modèle n’est plus à présenter et qui vise uniquement de très jeunes joueurs à fort potentiel, est très chaud à l’idée de faire venir l’ailier de Dunkerque.

Lire aussi

L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2
Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2027, Gessime Yassine sera très certainement confronté à un choix crucial pour la suite de sa carrière l’été prochain. Car si un départ de Dunkerque en janvier n’est pas à l’ordre du jour, le Marocain devra certainement trancher entre une prolongation ou un départ en juin prochain, à un an de la fin de son contrat. L’OM et Strasbourg pourraient alors être en concurrence, une bataille qui ferait les affaires de Dunkerque pour en tirer le meilleur prix alors que sa valeur marchande est pour l’instant estimée à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.
2
Articles Recommandés
france didier deschamps rappelle kingsley coman iconsport 233451 1150 398498
Equipe de France

EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place

ICONSPORT_243592_0006
OM

L'OM relance en urgence une piste à 12 ME

ICONSPORT_263636_0246
PSG

Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_191926_0037
Liga

Le Barça va faire une annonce grandiose ce mercredi

Fil Info

17:00
EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place
16:30
L'OM relance en urgence une piste à 12 ME
16:00
Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire
15:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
15:40
Le Barça va faire une annonce grandiose ce mercredi
15:22
Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon
14:30
OL : « Un manque de courage », ils dézinguent Paulo Fonseca
14:20
EdF : Les Bleus battent au moins L’amour est dans le pré
14:00
PSG : Messi met un uppercut à Paris en plein mercato

Derniers commentaires

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

tellement soliste qu'il est le meilleur passeur de l'equipe de france CQFD

Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire

CR7 est fini cessez de parler de lui dans les joueurs importants

Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon

Arrigato gosaimaisu 😄👍

Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »

Et donc, la gifle ?

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

dès lors que DD le met capitaine, c'est forcément un leader. D'ailleurs il est redevenu efficace avec nous et montre l'exemple. Et Dembélé doit être un leader technique, d'autant plus avec son ballon d'or en poche.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading