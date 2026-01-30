Séisme à l'OM, Balerdi mis en vente

L'OM est sur les nerfs, et cela pourrait bien déboucher sur des mouvements surprises en cette fin de mercato. Leonardo Balerdi ne sera pas retenu en cas d'offre sérieuse.

Le mercato bouge énormément à Marseille , mais cela fonctionne surtout dans le sens des départs. Darryl Bakola et Ulisses Garcia devraient prendre la direction de Sassuolo, tandis que l’avenir de Thomas Vermeeren est incertain. Des joueurs qui ne sont pas considérés comme des titulaires aux yeux de Roberto De Zerbi, et qui n’ont pas donné satisfaction en première partie de saison.

Balerdi, l'OM est ouvert aux offres

L’information donnée par La Minute OM a en revanche de quoi surprendre. A l’heure où Marseille vit une énorme crise avec les rumeurs sur le départ de Roberto De Zerbi, qui a finalement décidé de rester, c’est Leonardo Balerdi qui pourrait faire ses valises. Le média spécialisé sur l’actualité du club provençal assure que des clubs allemands et anglais se sont réveillés brutalement sur ce dossier, dans le but de conclure l’arrivée du défenseur argentin dans les derniers instants du mercato

S’il y a eu ce réveil brutal, c’est certainement que l’OM a ouvert la porte à un départ de son capitaine, qui peine à afficher une régularité nécessaire à son poste. Trop souvent impliqué surs les occasions concédées, Leonardo Balerdi a régulièrement été courtisé par les formations italiennes, car ses qualités sont réelles. Mais Marseille semble avoir compris que son explosion tant attendue ne viendrait probablement jamais, malgré sa saison 2024-2025 prometteuse.

Recruté pour 12 ME au total en 2021, le défenseur central avait prolongé son contrat à Marseille en 2024, le liant à l’OM jusqu’à 2028. Désormais, un départ pour plus de 20 ME est envisageable, surtout que quelques clubs anglais ont de gros moyens et de gros besoins en défense centrale. Au début du mercato , outre un club saoudien, Newcastle s’était renseigné sur sa disponibilité. A noter que deux clubs le suivent de longue date : la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid. De quoi faire monter les enchères pour un départ retentissant cet hiver afin de combler le trou financier causé par l’élimination en Ligue des Champions.