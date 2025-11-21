Sacha Boey offert à l’OM !

ICONSPORT_277598_0022

Courtisé l'été dernier, Sacha Boey a reçu le feu vert du Bayern Munich pour se trouver un nouveau club cet hiver, à des conditions avantageuses pour l'OM. De quoi tenter le coup ?
Latéral droit très prometteur du Stade Rennais, Sacha Boey avait surpris tout le monde en signant en Turquie en 2021. Mais à Galatasaray, le défenseur a pris du galon et en a été récompensé avec une belle signature au Bayern Munich pour 30 millions d’euros. Didier Deschamps pensait même à lui pour les Bleus, le joueur ayant reçu plusieurs pré-convocations à la liste. Mais en Allemagne, Sacha Boey n’a pas réussi à trouver sa place, et son temps de jeu est limité dans les gros matchs. Il est régulièrement utilisé en Bundesliga, mais a démarré sur le banc lors de tous les matchs de Ligue des Champions.

Résultat, selon la presse allemande, le joueur de 25 ans a des fourmis dans les jambes, et cela ne dérange pas trop le Bayern. Le club bavarois a donné son accord au joueur et à son représentant pour un départ cet hiver si toutes les conditions sont réunies. La porte est ouverte pour un départ sous la forme d’un prêt, même si un transfert définitif reste prioritaire.
L’OM, qui se cherche un latéral droit et avait ciblé Sacha Boey l’été dernier, pourrait bien revenir à la pêche dans ce dossier. Fabrizio Romano a confirmé de son côté l’intérêt de la Juventus pour le joueur, mais la Vieille Dame cherche surtout un prêt sans option d’achat. La voie est donc toujours libre pour l’ancien rennais, estimé à 18 millions d’euros, et qui pourrait être aligné sur un côté droit très tonique avec Timothy Weah.
Même si la Coupe du monde semble hors d’atteinte, Sacha Boey envisage en tout cas un départ hors d’Allemagne pour cet hiver afin de relancer sa carrière, et un retour en France doit certainement avoir ses avantages. Surtout s’il réalise une très belle deuxième parte de saison sous le maillot de l’OM, ce qui n’est jamais anodin pour Didier Deschamps…
