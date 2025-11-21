Sacha Boey, le Bayern Munich fait un prix à l’OM

Dans le viseur de l'OM, Sacha Boey a été acheté très cher par le Bayern Munich. Le club allemand est bien conscient qu'il devra baisser ses exigences pour vendre son défenseur français.

Le Bayern Munich a déjà son plan en tête pour cet hiver. Le club allemand a beau être un imposant club européen, il ne prévoit pas, sauf énorme blessure dans son effectif, de faire des recrutements. En revanche, la porte est ouverte pour quelques départs. Et notamment Sacha Boey en premier lieu.

C’est ce que révèle Christian Falk, chef du football chez Bild, et pour qui le Bayern Munich a surtout envie de vendre le défenseur français cet hiver. Pourquoi ? Car sa valeur marchande est encore élevée, et qu’il possède tout de même du temps de jeu, ce qui le rend plus intéressant pour les clubs désireux de recruter cet hiver.

Pour faire venir l’ancien rennais, le Bayern avait déboursé 30 millions d’euros, mais cette somme peut encore monter à 35 millions d’euros en cas de bonus. L’intérêt de se défaire du joueur dès cet hiver est aussi expliqué par cette volonté d’éviter de faire encore plus grimper le prix d’un joueur qui ne répond pas totalement aux attentes. Le club bavarois sera donc à l’écoute des offres, et sera prêt à baisser son prix s’il estime que la proposition est sérieuse.

La piste Boey séduit les supporters de l'OM

le Bayern sait qu’il ne retrouvera jamais le montant investi », tout se jouera dans la jauge entre la perte acceptable et la très mauvaise affaire financière. Néanmoins, dans ces conditions, difficile d’imaginer pouvoir se payer Sacha Boey pour moins de 20 ME, ce qui représente tout de même une belle somme pour l’OM . Même si «», tout se jouera dans la jauge entre la perte acceptable et la très mauvaise affaire financière.

Si l’OM veut se placer pour Boey cet hiver, la porte est donc ouverte, mais l’addition risque d’être salée. A moins d’un coup de coeur signé Pablo Longoria ou Roberto De Zerbi… Pour le moment, le dossier est encore très incertain, mais chez les suiveurs de l'OM la donne est différente. Par le biais d'un achat ou d'un prêt, ils sont plus de 80 %, selon un sondage sur notre site, à être favorable à une telle arrivée.