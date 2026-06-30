Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

OM30 juin , 9:00
parCorentin Facy
14
Ajouter comme source préférée sur Google
Fin de l’incertitude autour du poste d’entraîneur à l’Olympique de Marseille. L’Equipe révèle ce mardi que Bruno Genesio, rassuré par le verdict de l’UEFA à l’encontre du club marseillais, va s’engager deux ans.
Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille, c’est enfin bouclé. Le club phocéen va bien pouvoir compter sur l’ex-entraîneur du LOSC sur son banc pour la saison 2026-2027. L’Equipe met fin au suspense en ce début de semaine en révélant que Bruno Genesio va parapher comme attendu un contrat de deux ans en faveur de l’OM.
L’accord entre les deux parties est bouclé depuis de longues semaines, mais les auditions devant l’UEFA et la DNCG pouvaient encore tout faire basculer, notamment en cas de très lourde sanction contre Marseille (exclusion de la coupe d’Europe, rétrogradation administrative en Ligue 2). Notre confrère Anthony Clément explique justement que l’incertitude quant à la potentielle sanction de l’UEFA était le principal frein à la signature de Bruno Genesio.
L’OM a finalement écopé d’une sanction clémente puisque le club n’a pas été exclu des coupes d’Europe. Preuve que la venue de Bruno Genesio est à présent bouclée, l’ancien Lillois sera présent à la reprise de l’entraînement à Marseille le 6 juillet prochain. Il débarque avec deux adjoints (Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos), un entraîneur des gardiens (Nicolas Dehon) et un responsable performance (Thomas Choinard). Pour les dirigeants marseillais, l’épilogue de ce dossier est un soulagement même si tout n’est pas terminé.

Lire aussi

OM : Habib Beye mis à pied, la menace de Stéphane RichardOM : Habib Beye mis à pied, la menace de Stéphane Richard
Il reste encore à boucler la résiliation du contrat d’Habib Beye, lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027. La procédure a été lancée pour la résiliation de son bail et si tout n’est pas encore conclu, le club ne nourrit aucune inquiétude. C’est bel et bien Bruno Genesio qui dirigera la reprise de l’entraînement dans sept jours, et l’équipe la saison prochaine. De quoi lancer définitivement la saison marseillaise et peut-être aussi le mercato alors que le club olympien semblait sur pause ces dernières semaines en attendant les verdicts de l’UEFA et de la DNCG.
Articles Recommandés
Monaco Vend Caio Henrique A Lajax Officiel
Monaco

Monaco vend Caio Henrique à l'Ajax (officiel)

Lom En Revait Cette Star Algerienne Trouve Mieux
OM

L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux

Deux Prets Et Une Resiliation De Contrat Lol Sactive
OL

Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active

Yan Diomande Ne Signera Pas Au Psg
PSG

Yan Diomandé ne signera pas au PSG

Fil Info

30 juin , 11:02
Monaco vend Caio Henrique à l'Ajax (officiel)
30 juin , 11:00
L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux
30 juin , 10:30
Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active
30 juin , 10:00
Yan Diomandé ne signera pas au PSG
30 juin , 9:40
CdM 2026 : Le Maroc champion du monde, l'objectif est fixé
30 juin , 9:20
EdF : Les Français demandent pardon à Kylian Mbappé
30 juin , 8:40
Botafogo s’oppose au rachat de l’OL par Michele Kang
30 juin , 8:20
Barcola veut partir, le PSG dévoile son prix exact
30 juin , 8:00
OM : Habib Beye mis à pied, la menace de Stéphane Richard

Derniers commentaires

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

on comprend rien a ce que tu racontes champion.... Sinon nos exploits. bah champions d Europe, et 5 finales. et vous , ah oui 1 demie grace a Bordeaux, et l autre grace a un virus. Ok..... GG

PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

Lille est meilleur que l'OM maintenant.Il sait valoriser ses joueurs dans les transferts.Vous vous etes incapables de sortir un bon joueur

Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

Paris n'en veut pas.Il a preferé le Réal qu'il y reste

Akliouche, Diomandé et un numéro 9, le PSG déchainé

En realité les recrues ne seront pas celles là! On ne le saura qu'une fois réalisé ces transferts

PSG : Monaco annonce le prix pour Akliouche

70 il le garde .Entre 40 et 50 eventuellement on peut s'y interesser

Psg Monaco Annonce Le Prix Pour Akliouche

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading