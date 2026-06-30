Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

Fin de l’incertitude autour du poste d’entraîneur à l’Olympique de Marseille. L’Equipe révèle ce mardi que Bruno Genesio, rassuré par le verdict de l’UEFA à l’encontre du club marseillais, va s’engager deux ans.

Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille, c’est enfin bouclé. Le club phocéen va bien pouvoir compter sur l’ex-entraîneur du LOSC sur son banc pour la saison 2026-2027. L’Equipe met fin au suspense en ce début de semaine en révélant que Bruno Genesio va parapher comme attendu un contrat de deux ans en faveur de l’OM.

L’accord entre les deux parties est bouclé depuis de longues semaines, mais les auditions devant l’UEFA et la DNCG pouvaient encore tout faire basculer, notamment en cas de très lourde sanction contre Marseille (exclusion de la coupe d’Europe, rétrogradation administrative en Ligue 2). Notre confrère Anthony Clément explique justement que l’incertitude quant à la potentielle sanction de l’UEFA était le principal frein à la signature de Bruno Genesio.

L’OM a finalement écopé d’une sanction clémente puisque le club n’a pas été exclu des coupes d’Europe. Preuve que la venue de Bruno Genesio est à présent bouclée, l’ancien Lillois sera présent à la reprise de l’entraînement à Marseille le 6 juillet prochain. Il débarque avec deux adjoints (Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos), un entraîneur des gardiens (Nicolas Dehon) et un responsable performance (Thomas Choinard). Pour les dirigeants marseillais, l’épilogue de ce dossier est un soulagement même si tout n’est pas terminé.