Riolo demande un vrai entraineur pour l'OM

Ce lundi soir en Ligue 1, l'OM a pris le meilleur sur le PSG sur le score d'1-0. Mais le comportement encore une fois limite de Roberto De Zerbi a du mal à passer chez certains observateurs du football français.

L' OM a battu le PSG ce lundi soir au terme d'un match globalement moyen des deux côtés. Les Phocéens ont néanmoins mis les ingrédients qu'il fallait pour mettre à mal des Parisiens qui semblaient ailleurs. Toujours est-il que ce succès des hommes de Roberto De Zerbi est plus qu'important pour la confiance. Cependant, comme souvent il faut le dire, l'entraîneur italien a eu du mal à garder ses nerfs. Il a même été exclu en fin de rencontre par l'arbitre Jérôme Brisard. De quoi agacer Daniel Riolo.

De Zerbi, Riolo n'en peut plus

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant l'entraineur marseillais, qu'il ne juge pas forcément adapté à la situation : « Heureusement que Benatia l'a calmé un peu parce qu'il était en vrillage complet. Si cette équipe veut grandir, avec la qualité des joueurs et les idées de jeu du coach, il faut absolument qu'il se calme. Il faut de temps en temps qu'il mette son cerveau dans le frigo ». L'OM, dont les joueurs sont déjà poussés par le public, n'ont pas besoin d'être surexcités par leur entraineur en bord de touche selon le consultant, pour qui l'Italien va devoir montrer qu'il est un vrai entraineur aussi par son comportement.

Roberto De Zerbi connaitra bientôt la durée de sa suspension. Mais son absence serait forcément préjudiciable à un groupe qui a besoin de certitudes. L'OM n'aura pas trop de temps pour profiter de la victoire dans le Classique de Ligue 1 face au PSG car dès vendredi soir, les Phocéens iront sur la pelouse du RC Strasbourg. Un déplacement qui s'annonce périlleux pour les troupes de Roberto De Zerbi au vu de la forme des Alsaciens, quatrièmes de Ligue 1 et qui ont de grosses ambitions cette saison.