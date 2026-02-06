ICONSPORT_294000_0155

OL : L'Olympique d'Endrick compte sept salariés

OL06 févr. , 11:20
parNathan Hanini
Nouvelle semaine réussie pour Endrick avec l’OL. Le jeune brésilien a libéré le Groupama Stadium ce mercredi en Coupe de France face à Laval (2-0). Le joueur prêté par le Real Madrid bénéficie du bon contexte lyonnais depuis son arrivée cet hiver.
C’est la recrue phare du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais, Endrick poursuit sa montée en puissance cette semaine. Le Brésilien a inscrit son cinquième but avec l’OL toutes compétitions confondues avec le club rhodanien depuis son arrivée. Une réalisation face à Laval en Coupe de France qui a permis de débloquer la situation. Le jeune attaquant de 19 ans poursuit son développement au sein du septuple champion de France. Prêté par le Real Madrid afin de se relancer, Endrick a trouvé dans l’hexagone, un club plus calme et sain pour son développement.

Endrick a trouvé l’environnement parfait

Dans une interview pour le média français MadeInFOOT, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Chris Waddle s’est exprimé sur l’arrivée d’Endrick à l’OL. Pour lui, l'environnement convient parfaitement au Brésilien : « Les attentes autour de lui ont été énormes, peut-être trop pour un joueur aussi jeune. Lyon peut lui offrir un environnement plus calme, sans la pression permanente. Et peut-être que l’on verra enfin le véritable Endrick. » Un prêt bénéfique pour lui. Le natif de Taguatinga est venu à Lyon avec de l’ambition, mais surtout bien entouré.
Le média espagnol El Chiringuito a révélé que l’attaquant de 19 ans est venu en France avec sept personnes qui lui sont dédiées : son physio, un cuisinier, deux personnes pour la communication, deux personnes pour l’aider tous les jours, ainsi qu’un photographe. L’attaquant du Real Madrid va se mettre en valeur avec l’ambition de retrouver la sélection brésilienne, toujours à la recherche de son numéro 9 pour la Coupe du monde 2026. Endrick a donc tout à gagner au sein de l’OL sur cette seconde partie de saison.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

L'espoir fait vivre

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Fallait pas le prendre en tant que joueur alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

