OL : L'Olympique d'Endrick compte sept salariés

Nouvelle semaine réussie pour Endrick avec l’OL. Le jeune brésilien a libéré le Groupama Stadium ce mercredi en Coupe de France face à Laval (2-0). Le joueur prêté par le Real Madrid bénéficie du bon contexte lyonnais depuis son arrivée cet hiver.

C’est la recrue phare du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais, Endrick poursuit sa montée en puissance cette semaine. Le Brésilien a inscrit son cinquième but avec l’ OL toutes compétitions confondues avec le club rhodanien depuis son arrivée. Une réalisation face à Laval en Coupe de France qui a permis de débloquer la situation. Le jeune attaquant de 19 ans poursuit son développement au sein du septuple champion de France. Prêté par le Real Madrid afin de se relancer, Endrick a trouvé dans l’hexagone, un club plus calme et sain pour son développement.

Endrick a trouvé l’environnement parfait

Dans une interview pour le média français MadeInFOOT, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Chris Waddle s’est exprimé sur l’arrivée d’Endrick à l’OL. Pour lui, l'environnement convient parfaitement au Brésilien : « Les attentes autour de lui ont été énormes, peut-être trop pour un joueur aussi jeune. Lyon peut lui offrir un environnement plus calme, sans la pression permanente. Et peut-être que l’on verra enfin le véritable Endrick. » Un prêt bénéfique pour lui. Le natif de Taguatinga est venu à Lyon avec de l’ambition, mais surtout bien entouré.

Le média espagnol El Chiringuito a révélé que l’attaquant de 19 ans est venu en France avec sept personnes qui lui sont dédiées : son physio, un cuisinier, deux personnes pour la communication, deux personnes pour l’aider tous les jours, ainsi qu’un photographe. L’attaquant du Real Madrid va se mettre en valeur avec l’ambition de retrouver la sélection brésilienne, toujours à la recherche de son numéro 9 pour la Coupe du monde 2026. Endrick a donc tout à gagner au sein de l’OL sur cette seconde partie de saison.