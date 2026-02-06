ICONSPORT_297546_0144

Strasbourg : Pierre Ménès tacle les anti-BlueCo

RCSA06 févr. , 11:40
parNathan Hanini
La Racing Club de Strasbourg a fait la différence ce jeudi soir face à Monaco pour se hisser en quart de finale de la Coupe de France. Les Alsaciens peuvent encore rêver lors de cette deuxième partie de saison.
Le Racing Club de Strasbourg se hisse en quart de finale de la Coupe de France après une nette victoire face à Monaco ce jeudi soir (3-1). Les Alsaciens accueilleront Reims, pensionnaire de Ligue 2, lors du prochain tour. Les hommes de Gary O'Neil sont encore en lice dans toutes les compétitions cette saison. L'entraîneur anglais a par ailleurs beaucoup d’ambition pour la deuxième partie de saison. « On se donne des opportunités pour accomplir de grandes choses cette saison. On ne veut pas faire juste une bonne saison. Il y a assez de talents et de capacités dans cette équipe pour réussir de très belles choses, » a-t-il souligné après la convaincante victoire face à l'ASM.

Un message pour les anti-BlueCO

De son côté Pierre Ménès en a profité pour adresser un petit tacle aux détracteurs de BlueCo. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste de Canal + prend du plaisir à regarder les Alsaciens jouer : « Un petit clin d’œil aux anti-multipropriété, puisque Strasbourg est toujours en course pour une place européenne en championnat, toujours en course en Conference League en terminant premier de la poule, tout en étant quart de finaliste en Coupe de France. J’aimerais qu’on m’explique comment sans BlueCo le Racing pourrait avoir des joueurs comme Enciso, Panichelli, Barco, Moreira ou Penders, » déclare-t-il avant d’ajouter. « Je pense que les grands philosophes du football ont certainement réponse à cette question, moi tout ce que je vois, c'est une équipe qui donne tout sur le terrain, qui se bat et qui a l’air de super bien s’entendre, » conclut-il. Strasbourg doit cependant retrouver la marche en avant en Ligue 1. Le RCSA pointe à neuf points du top 4.
