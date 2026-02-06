Strasbourg : Pierre Ménès tacle les anti-BlueCo

La Racing Club de Strasbourg a fait la différence ce jeudi
soir face à Monaco pour se hisser en quart de finale de la Coupe de France. Les
Alsaciens peuvent encore rêver lors de cette deuxième partie de saison.
Le Racing Club de Strasbourg se hisse en quart de finale de
la Coupe de France après une nette victoire face à Monaco ce jeudi soir (3-1). Les
Alsaciens accueilleront Reims, pensionnaire de Ligue 2, lors du prochain
tour. Les hommes de Gary O'Neil
sont encore en lice dans toutes les
compétitions cette saison. L'entraîneur anglais a par ailleurs beaucoup
d’ambition pour la deuxième partie de saison. « On se donne des
opportunités pour accomplir de grandes choses cette saison. On ne veut pas
faire juste une bonne saison. Il y a assez de talents et de capacités dans
cette équipe pour réussir de très belles choses,
» a-t-il souligné après la convaincante victoire face à l'ASM.
Un message pour les anti-BlueCO
De son côté Pierre Ménès en a profité pour adresser un petit
tacle aux détracteurs de BlueCo. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste de
Canal + prend du plaisir à regarder les Alsaciens jouer : « Un
petit clin d’œil aux anti-multipropriété, puisque Strasbourg est toujours en
course pour une place européenne en championnat, toujours en course en
Conference League en terminant premier de la poule, tout en étant quart de
finaliste en Coupe de France. J’aimerais qu’on m’explique comment sans BlueCo
le Racing pourrait avoir des joueurs comme Enciso, Panichelli, Barco, Moreira
ou Penders,
» déclare-t-il avant d’ajouter. « Je pense que les grands
philosophes du football ont certainement réponse à cette question, moi tout ce
que je vois, c'est une équipe qui donne tout sur le terrain, qui se bat et qui a
l’air de super bien s’entendre,
» conclut-il. Strasbourg doit cependant
retrouver la marche en avant en Ligue 1
. Le RCSA pointe à neuf points du top 4.