Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

Ancien joueur, dirigeant et entraineur de la réserve à l'OM encore récemment, Jean-Pierre Papin estime que les supporters sont importants à Marseille, mais qu'il y a des limites.

Le football il a changé, et quand une équipe enchaine les défaites et provoque le mécontentement de ses supporters, les joueurs sont parfois convoqués au pied des tribunes pour se faire gronder. A Marseille , Lyon, Saint-Etienne, Nantes, Rennes ou ailleurs, cela arrive de plus en plus régulièrement. On y voit les capitaines écouter les responsables des supporters dénoncer ce qui ne va pas dans le club ou dans l’équipe. Il faut ensuite promettre que tout va aller mieux et que les joueurs vont tout donner pour l’équipe.

A Marseille, ce sont même les supporters qui convoquent les joueurs en réunion. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont accepté de les voir, en compagnie de quelques cadres du vestiaire, ce lundi après le double fiasco face à Bruges et contre le Paris FC.

Des attitudes qui laissent Jean-Pierre Papin assez circonspect. L’emblématique attaquant de l’Olympique de Marseille, qui était encore au sein du club récemment, veut bien que le dialogue s’instaure entre les fans et les parties prenantes du club. Par contre, JPP a bien fait comprendre sur RMC que ce serait bien que les supporters restent à leur place et ne viennent pas faire la morale aux joueurs.

« Je suis d 'accord sur le fait que le président préside, les joueurs jouent et les supporters supportent. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un lien social entre tout le monde. Aller écouter le capo qui vous insulte, moi, je pense que je n'y serais jamais allé... On n'est pas bons, on n'est pas bons, mais on ne va pas s'excuser parce qu'on n'est pas bons. Mais autant les réunions avec les supporters, je ne dirais pas que ça me plaît, mais moi je trouve ça utile », a tout de même nuancé l’ancien entraineur de la réserve de l’OM, qui sait que ces réunions peuvent parfois être très houleuses avec les sanguins supporters marseillais.