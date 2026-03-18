OM : Gouiri est écoeurant au Vélodrome

Buteur libérateur vendredi dernier face à l’AJ Auxerre, Amine Gouiri confirme sa bonne forme depuis son retour de blessure. Le buteur olympien est, depuis son arrivée, l’un des atouts offensifs majeurs de l’Olympique de Marseille. Notamment au Vélodrome où il se montre particulièrement à l’aise.

Cinquième but depuis le début de l’année 2026 pour Amine Gouiri avec l’ Olympique de Marseille en Ligue 1 , le meilleur en championnat sur cette période. Malgré la crise traversée par l’OM en début d’année, l’international algérien (19 sélections, six buts) n’a pas tremblé pour débloquer certaines situations. Vendredi dernier, l’ancien rennais a sorti l’OM de la panade face à l’AJ Auxerre avec un but en sortie de banc à dix minutes du terme de la rencontre. Le buteur marseillais a déjà inscrit six buts en championnat cette saison en 15 apparitions. Blessé à l’épaule en fin d’année 2025, le natif de Bourgoin-Jallieu ne va pas tarder à retrouver une place de titulaire au sein du onze d’Habib Beye.

Gouiri spécialiste du Vélodrome

C’est l'entraîneur lui-même qui l’a confirmé après la victoire face à l’AJA. « On est très proche de voir Aubam’ et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il n’y a pas de souci par rapport à ça, » explique-t-il. Et l’attaquant algérien est un réel atout pour le club de la cité phocéenne, surtout à domicile. Depuis son arrivée à l’OM à l’hiver 2025, l’ancien rennais a inscrit 19 buts en 35 apparitions sous le maillot marseillais. Le média Le Phocéen explique que sur ses 19 réalisations, onze ont été marquées au stade Vélodrome, preuve qu’Amine Gouiri s’y sent bien. À huit journées de la fin de saison, l’OM doit compter sur son attaquant. Quatre matchs sont encore à disputer à domicile pour le club de la cité phocéenne. Des rendez-vous à ne pas manquer pour Amine Gouiri.