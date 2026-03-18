OL : Pluie de bonnes nouvelles, 3 retours confirmés

Laisse tombé, il a pondu son truc du coup il va toucher son salaire
Je suis pas Marocain et je dis qu ils sont champions... tu dis quoi maintenant ?
La règle est la règle... tapis vert.
tu m'as compris la majorité des fans de foot donne le senegal a part les marocains qui se rejouissent de gagner une can comme ca mdr
Ben non du coup, pas pour le monde entier.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
Paulo Fonseca annonce des retours : “Malick, Afonso et Pavel seront disponibles demain et feront partie du groupe. Physiquement, ils ne peuvent pas encore jouer 90 minutes, mais ils pourront aider l’équipe. Ernest était avec nous, mais ne sera pas prêt pour le match”