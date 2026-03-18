OL : Pluie de bonnes nouvelles, 3 retours confirmés

Les bonnes nouvelles se confirment pour l’OL, qui va enregistrer plusieurs retours importants pour la réception du Celta Vigo en huitième de finale retour de l’Europa League jeudi soir au Groupama Stadium.

« Malick, Afonso et Pavel seront disponibles demain et feront partie du groupe. Physiquement, ils ne peuvent pas encore jouer 90 minutes, mais ils pourront aider l’équipe » a annoncé l’entraîneur de Présent ce mercredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé les retours dans le groupe d’Afonso Moreira, de Pavel Sulc et de Malick Fofana pour le match retour face aux Espagnols du Celta Vigo jeudi soir en huitième de finale retour de l’Europa League.a annoncé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais

De retour à l’entraînement, Ernest Nuamah est lui trop juste. « Ernest était avec nous, mais ne sera pas prêt pour le match » a ajouté l’entraîneur portugais de l’OL. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien et pour Paulo Fonseca, lequel va disposer de plusieurs options sur le plan offensif alors que ces derniers temps, Endrick et Roman Yaremchuk étaient les deux seuls attaquants disponibles puisque le jeune Rémi Himbert s’est lui aussi blessé et manquera au moins un mois et demi de compétition.