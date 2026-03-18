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OL : Pluie de bonnes nouvelles, 3 retours confirmés

OL18 mars , 13:33
parCorentin Facy
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Les bonnes nouvelles se confirment pour l’OL, qui va enregistrer plusieurs retours importants pour la réception du Celta Vigo en huitième de finale retour de l’Europa League jeudi soir au Groupama Stadium.
Présent ce mercredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé les retours dans le groupe d’Afonso Moreira, de Pavel Sulc et de Malick Fofana pour le match retour face aux Espagnols du Celta Vigo jeudi soir en huitième de finale retour de l’Europa League. « Malick, Afonso et Pavel seront disponibles demain et feront partie du groupe. Physiquement, ils ne peuvent pas encore jouer 90 minutes, mais ils pourront aider l’équipe » a annoncé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.
De retour à l’entraînement, Ernest Nuamah est lui trop juste. « Ernest était avec nous, mais ne sera pas prêt pour le match » a ajouté l’entraîneur portugais de l’OL. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien et pour Paulo Fonseca, lequel va disposer de plusieurs options sur le plan offensif alors que ces derniers temps, Endrick et Roman Yaremchuk étaient les deux seuls attaquants disponibles puisque le jeune Rémi Himbert s’est lui aussi blessé et manquera au moins un mois et demi de compétition.
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La règle est la règle... tapis vert.

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tu m'as compris la majorité des fans de foot donne le senegal a part les marocains qui se rejouissent de gagner une can comme ca mdr

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Ben non du coup, pas pour le monde entier.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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3
O. Marseille
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4
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5
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8
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9
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372691073740-3
10
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11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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