Le PSG plombe Canal+ à Chelsea

En tuant le suspense avec deux buts inscrits dans le premier quart d’heure face à Chelsea mardi soir, le PSG n’a pas aidé Canal+ à réaliser une grosse audience.

En difficulté avec le Canal Football Club le dimanche soir, Canal+ est en revanche à la fête concernant les audiences en Ligue des Champions . La chaîne cryptée peut se féliciter de rassembler entre 1 et 2 millions de téléspectateurs deux fois par semaine lorsqu’elle diffuse les affiches de C1. Les chiffres sont souvent impressionnants lorsqu’il s’agit de matchs du PSG, ou de l’OM lors de la phase régulière.

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Canal+ avait donc bon espoir de réaliser une nouvelle fois un score impressionnant ce mardi à l’occasion du match retour des 8es de finale de Ligue des Champions entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. L’audience réalisée est plus que correcte avec 1,53 million de téléspectateurs en moyenne soit 8,4% de parts de marché selon Médiamétrie. Ce score est néanmoins bien inférieur à celui du match aller puisque la rencontre au Parc des Princes il y a une semaine avait rassemblé 1,88 million de personnes en moyenne.

Un suspense trop vite plié

Selon l’Equipe, les deux buts marqués par le PSG en moins de 15 minute n’a « pas dû favoriser l’audience moyenne » de ce match retour. On peut notamment imaginer que certains spectateurs neutres sont ensuite passés sur Real Madrid - Manchester City ou sur Arsenal - Bayer Leverkusen, une fois le suspense définitivement plié à Stamford Bridge. Cela n’est en tout cas pas le problème de Luis Enrique, qui peut se féliciter du scénario vu en Angleterre avec un PSG qui n’a pas tremblé une seconde pour sa qualification lors de ce déplacement Outre-Manche.