L'OL fait tout pour éviter la catastrophe

À deux jours du huitième de finale retour d’Europa League face au Celta Vigo, le Groupama Stadium peine à faire le plein. Presque 10 000 places sont encore disponibles. L’horaire du match n’aide pas à remplir le stade.

L’Olympique Lyonnais conserve toutes ses chances de qualification à l’aube de son huitième de finale retour d’Europa League face au Celta de Vigo. Le club rhodanien a arraché le match nul la semaine passée en Espagne. La forme de la formation de Paulo Fonseca n’est pas au beau fixe mais l’optimisme est de mise. Néanmoins, le Groupama Stadium peine à se remplir à 48 heures du coup d’envoi de la rencontre. Le septuple champion de France a lancé des offres Afterwork à 25€ ainsi qu’une offre mystère. Plus de 9 200 places sont encore en vente sur le site de la billetterie lyonnaise.

Lyon ne fait pas le plein

Le média Olympique et Lyonnais.com dévoile deux explications concernant la pénibilité de garnir le Parc OL pour cette soirée européenne. « Un constat affligeant au regard de ce huitième de finale retour de Ligue Europa. Cette faible affluence s’explique notamment par l’horaire choisi pour la rencontre, 18h45. Mais également par les récentes performances des hommes de Paulo Fonseca, » écrit le média. Une rencontre planifiée un jeudi soir à 18h45 n’aide évidemment pas. Les hommes de Paulo Fonseca restent de leur côté sur six matchs sans la moindre victoire toutes compétitions confondues.

Le dernier succès rhodanien remonte au 15 février face à Nice. L’Olympique Lyonnais semble accuser le coup depuis un mois et les nombreuses blessures n’ont pas facilité la tâche du technicien portugais. Cependant, l’OL va enchaîner deux rendez-vous capitaux à domicile cette semaine. Outre la réception du Celta de Vigo, les Gones accueillent l’AS Monaco ce dimanche à 15h. Une rencontre importante dans la lutte pour la qualification à la Ligue des champions. Pour cela, l’OL aura besoin de son public.