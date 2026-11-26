Victime des choix de Franck Haise depuis le début de la saison, Ludovic Blas est sur le départ au Stade Rennais. Une aubaine pour l’OM, dont l’entraîneur Bruno Genesio a validé son arrivée.

Six mois après avoir été contraint de se serrer la ceinture lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille espère pouvoir recruter quelques joueurs au mois de janvier. Le club phocéen est toujours placé sous haute surveillance de la part de la DNCG, mais espère obtenir l’autorisation du gendarme financier pour apporter quelques retouches à son effectif, à condition bien sûr de ne pas faire gonfler sa masse salariale. Selon les informations du site 4-3-3 Foot, un joueur de Ligue 1 plaît énormément à Bruno Genesio : Ludovic Blas.

En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin prochain, le natif de Colombes vit une saison 2026-2027 très difficile en Bretagne. Avec 0 but et 1 passe décisive au compteur en Ligue 1, l’ancien Nantais peine à s’épanouir sous les ordres de Franck Haise. Son temps de jeu est famélique et un départ au mercato hivernal est dans les tuyaux. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui suit le dossier Ludovic Blas depuis plusieurs mois déjà. Grégory Lorenzi y travaille et Bruno Genesio aurait déjà validé cette piste dans l’optique d’une signature cet hiver selon le média.

Blas, une opportunité de marché pour l'OM

Le prix du transfert ne serait pas excessif puisque le Stade Rennais envisagerait de se séparer de Ludovic Blas pour seulement 4 millions d’euros. A six mois de la fin du contrat du milieu offensif gaucher, le pensionnaire du Roazhon Park sait qu’il est impossible de réclamer davantage. La question est maintenant de savoir si l’Olympique de Marseille recevra le feu vert de la DNCG pour recruter. Si oui, alors tous les planètes pourraient s’aligner assez vite pour voir l’international martiniquais (6 sélections) rejoindre la Canebière. Il pourrait notamment compenser un potentiel départ d’Amine Harit, courtisé par le Panathinaïkos et pour qui un départ au mois de janvier est évoqué ces derniers jours.