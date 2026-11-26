Rennes : Blas envoyé à l'OM pour 4 ME
Blas, une opportunité de marché pour l'OM
L. Blas
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Derniers commentaires
Il a peut etre convaincu Zidane avant sa convocation, la j’en suis moins sûr 🤔
C'est un bon attaquant d'aile qui serait compatible avec L.E
Il fait partie du staff de l’EDF lui ?
Ils en parlaient déjà l'été dernier mais vu son parcours, il semblerait qu'il se soit un peu égaré le garçon. Même sans coup de transfert, ça ne sent pas la super affaire.
Ok Lionel, au moins tu simplifies le débat 🤣 ça fait un paquet de mecs d'extrême droite dans ton monde ! Je pense qu'il existe beaucoup de nuances et c'est tant mieux, à mon avis.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
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|4
|5
|2
|14
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|2
|17
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|5
|2
|4
|22
|22
|0
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|4
|3
|10
|9
|1
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|11
|4
|2
|5
|18
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|2
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|3
|5
|3
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|1
|11
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|5
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|15
|21
|-6
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|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
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|11
|3
|2
|6
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|25
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|10
|11
|3
|1
|7
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|-5
|8
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|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15