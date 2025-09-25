endrick a l om l offre est prete iconsport 258415 0034 397927

Relancé par l’OM, Endrick tient tête au Real

OM25 sept. , 20:20
parEric Bethsy
De retour après plusieurs mois d’absence, Endrick aura du mal à obtenir du temps de jeu au Real. Ses dirigeants estiment qu’un départ en prêt cet hiver serait la meilleure solution pour le jeune Brésilien. Mais l’attaquant convoité par l’Olympique de Marseille croit fermement en ses chances de s’imposer à Madrid.
L’Olympique de Marseille n’a pas fait une croix sur Endrick. Depuis quelques jours, le nom du Brésilien réapparaît dans l’actualité marseillaise. Le club phocéen considère toujours l’attaquant du Real Madrid comme une occasion à saisir sur le marché des transferts. Il est vrai que la situation du Merengue n’a pas évolué dans le bon sens. C’est même plutôt l’inverse. Victime d’une nouvelle blessure aux ischios cet été, et privé du Mondial des clubs, Endrick a récemment réintégré le groupe de Xabi Alonso.

Mais le jeune talent, certes convoqué pour affronter l’Espanyol Barcelone (2-0) et Levante (4-1), a passé l’intégralité des deux rencontres sur le banc des remplaçants. On peut penser que l’avant-centre de 19 ans n’a pas encore récupéré ses sensations ni sa condition physique. Mais compte tenu de l’effectif à la disposition du coach madrilène, Endrick aura du mal à exister à un poste où Kylian Mbappé a gagné le statut d’intouchable, tandis que la révélation Gonzalo Garcia obtient également les faveurs de Xabi Alonso. Dans ces conditions, le Real Madrid estime que la meilleure solution pour l’international auriverde serait un départ en prêt cet hiver, une solution déjà proposée à plusieurs reprises.
L’agent du joueur Frederico Pena a récemment rencontré le recruteur de la Maison Blanche Juni Calafat pour discuter de sa situation. Mais Endrick et son entourage n’ont pas changé d’avis et refusent toujours d’envisager un départ, révèle la Cadena COPE. L’ancienne pépite de Palmeiras reste déterminée à gagner sa place au Real Madrid. C’est encore un refus pour l’Olympique de Marseille qui a tout de même intérêt à suivre le dossier d’ici janvier prochain. Quelques mois supplémentaires sur le banc pourraient bien inciter Endrick à réfléchir.
Derniers commentaires

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Que vous le vouliez ou pas, on est condamnés à avoir une équipe moyenne les 10 prochaines années. C'est pas avec ce genre d'exemple qu'on va faire revenir des investisseurs us.

Sérieux incidents avant Utrecht-OL

bande de co*s

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Le niveau de Kluviert.. mon dieu

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Et oublie pas l année dernière championnat.... c1....coupe de france ...super coupe et bientôt coupe intercontinentale ca va ...tkt pas pour nous. Merci quand même.

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Non c est toi .tu es idiot ou quoi il y avait le même article il y a un jour sur le site mercato foot ....oui le PSG va sûrement quitter le PARC et jouer la super league

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

