Relancé par l’OM, Endrick tient tête au Real

De retour après plusieurs mois d’absence, Endrick aura du mal à obtenir du temps de jeu au Real. Ses dirigeants estiment qu’un départ en prêt cet hiver serait la meilleure solution pour le jeune Brésilien. Mais l’attaquant convoité par l’Olympique de Marseille croit fermement en ses chances de s’imposer à Madrid.

L’Olympique de Marseille n’a pas fait une croix sur Endrick. Depuis quelques jours, le nom du Brésilien réapparaît dans l’actualité marseillaise. Le club phocéen considère toujours l’attaquant du Real Madrid comme une occasion à saisir sur le marché des transferts. Il est vrai que la situation du Merengue n’a pas évolué dans le bon sens. C’est même plutôt l’inverse. Victime d’une nouvelle blessure aux ischios cet été, et privé du Mondial des clubs, Endrick a récemment réintégré le groupe de Xabi Alonso.

Mais le jeune talent, certes convoqué pour affronter l’Espanyol Barcelone (2-0) et Levante (4-1), a passé l’intégralité des deux rencontres sur le banc des remplaçants. On peut penser que l’avant-centre de 19 ans n’a pas encore récupéré ses sensations ni sa condition physique. Mais compte tenu de l’effectif à la disposition du coach madrilène, Endrick aura du mal à exister à un poste où Kylian Mbappé a gagné le statut d’intouchable, tandis que la révélation Gonzalo Garcia obtient également les faveurs de Xabi Alonso. Dans ces conditions, le Real Madrid estime que la meilleure solution pour l’international auriverde serait un départ en prêt cet hiver, une solution déjà proposée à plusieurs reprises.

L’agent du joueur Frederico Pena a récemment rencontré le recruteur de la Maison Blanche Juni Calafat pour discuter de sa situation. Mais Endrick et son entourage n’ont pas changé d’avis et refusent toujours d’envisager un départ, révèle la Cadena COPE. L’ancienne pépite de Palmeiras reste déterminée à gagner sa place au Real Madrid. C’est encore un refus pour l’Olympique de Marseille qui a tout de même intérêt à suivre le dossier d’ici janvier prochain. Quelques mois supplémentaires sur le banc pourraient bien inciter Endrick à réfléchir.