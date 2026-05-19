ICONSPORT_258067_0310
Jonathan Rowe

OM : Rowe l'avoue, Rabiot a mis le feu aux poudres

OM19 mai , 19:40
parQuentin Mallet
1
Bientôt un an après son altercation avec Adrien Rabiot dans le vestiaire du Roazhon Park à Rennes, Jonathan Rowe a donné sa version de l'histoire. L'attaquant britannique affirme que tout est parti du comportement de son ancien coéquipier à l'OM.
Cette altercation a sans aucun doute été le point de départ d'une saison définitivement bien singulière. Après la défaite à Rennes dans le cadre de la première journée de championnat, les vestiaires de l'OM ont tremblé. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont rendus coupable d'une altercation et ont précipité leur départ, dans la foulée, du club phocéen.
Mais bientôt un an plus tard, l'ancien international Espoirs anglais est revenu sur cet événement et a donné des détails supplémentaires, selon sa propre version. A en croire ses propos, tout est parti d'une altercation avec Geronimo Rulli, d'une remarque d'Adrien Rabiot… et d'un coup de poing que ses supérieurs n'ont même pas vu.

Lire aussi

OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chaufferOM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer
Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OMLongoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

Jonathan Rowe sort du silence

« Tout était parti d’une altercation entre Geronimo Rulli et moi, avant qu’Adrien Rabiot n’intervienne. Ça a dégénéré, c’était à cause d’une remarque que Rabiot a faite. Le problème, c’est que Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, n’ont pas vu le premier coup de poing de Rabiot au début. Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper. Ils ont donc probablement pensé que je l’avais frappé sans raison apparente. J’ai dû m’expliquer après coup », a déclaré Jonathan Rowe dans une interview accordée à The Athletic. Alors qu'il s'est finalement éclaté avec le club italien de Bologne cette saison, l'ancien de Norwich City relance quelque peu la machine à un moment où les crises à l'OM se succèdent sans transition.
Jonathan Rowe a en tout cas pris sa revanche : poussé dehors par l'OM en début de saison, il pourrait aujourd'hui revenir en Angleterre, et à Chelsea, contre 40 millions d'euros - la somme réclamée par ses dirigeants italiens.
Articles Recommandés
ICONSPORT_283671_0115
OL

15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg

ICONSPORT_366246_0062
Premier League

Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession

ICONSPORT_362136_0002
Premier League

Chelsea - Tottenham : les compos (21h15 sur Canal+Sport 360)

ICONSPORT_366317_0053
Monaco

Akliouche en Amérique, Didier Deschamps plombe le PSG

Fil Info

19 mai , 20:30
15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg
19 mai , 20:14
Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession
19 mai , 20:12
Chelsea - Tottenham : les compos (21h15 sur Canal+Sport 360)
19 mai , 20:00
Akliouche en Amérique, Didier Deschamps plombe le PSG
19 mai , 19:20
PL : Bournemouth - Manchester City : les compos (20h30 sur Canal+ Foot)
19 mai , 19:00
DNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vue
19 mai , 18:40
Batrakov au PSG, une étrange déclaration venue de Russie
19 mai , 18:20
A quelle heure et sur quelle chaine voir le barrage Rouen-Laval ?
19 mai , 18:00
Titre d’Arsenal et maintien de Tottenham, un mardi soir de folie ?

Derniers commentaires

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Demande donc à Barcola ce qu'il en pense. ^^ Tu vois... je n'ai pas besoin de t'insulter... car toi même... tu es une insulte à l'intelligence.

OM : Rowe l'avoue, Rabiot a mis le feu aux poudres

Rowe et Rabiot ont beaucoup manqués à l'OM cette saison

L'OL se sépare de Yaremchuk, c'est décidé

Et bien parce que... c'est aussi que sa première saison avec l'OL. Quand tu arrives dans une équipe... ce n'est pas évident de réussir dès la première saison.

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Barcola est le joueur qui a été le plus utilisé par L.E connard

DNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vue

Bé pr info, ça date de l'année dernière hein... 12,5 par an et obtient les 37.5m... Renseignez vous avant de dire n'importe quoi en fait.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading