OM : Rowe l'avoue, Rabiot a mis le feu aux poudres

Bientôt un an après son altercation avec Adrien Rabiot dans le vestiaire du Roazhon Park à Rennes, Jonathan Rowe a donné sa version de l'histoire. L'attaquant britannique affirme que tout est parti du comportement de son ancien coéquipier à l'OM.

Cette altercation a sans aucun doute été le point de départ d'une saison définitivement bien singulière. Après la défaite à Rennes dans le cadre de la première journée de championnat, les vestiaires de l' OM ont tremblé. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont rendus coupable d'une altercation et ont précipité leur départ, dans la foulée, du club phocéen.

Mais bientôt un an plus tard, l'ancien international Espoirs anglais est revenu sur cet événement et a donné des détails supplémentaires, selon sa propre version. A en croire ses propos, tout est parti d'une altercation avec Geronimo Rulli, d'une remarque d'Adrien Rabiot… et d'un coup de poing que ses supérieurs n'ont même pas vu.

Jonathan Rowe sort du silence

« Tout était parti d’une altercation entre Geronimo Rulli et moi, avant qu’Adrien Rabiot n’intervienne. Ça a dégénéré, c’était à cause d’une remarque que Rabiot a faite. Le problème, c’est que Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, n’ont pas vu le premier coup de poing de Rabiot au début. Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper. Ils ont donc probablement pensé que je l’avais frappé sans raison apparente. J’ai dû m’expliquer après coup », a déclaré Jonathan Rowe dans une interview accordée à The Athletic. Alors qu'il s'est finalement éclaté avec le club italien de Bologne cette saison, l'ancien de Norwich City relance quelque peu la machine à un moment où les crises à l'OM se succèdent sans transition.