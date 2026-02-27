OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Désormais véritable patron de l'OM, Medhi Benatia a réussi à prendre le pouvoir grâce à Frank McCourt. Mais chez les supporters marseillais, l'ancien joueur a terni largement son image.

Peuple Olympien a fait un sondage auprès de ses 27.000 abonnés concernant l'image donnée par Medhi Benatia et le résultat est dur. Sa venue à l'Olympique de Marseille avait fait le bonheur du Vélodrome, d'autant plus que le duo qu'il formait avec Pablo Longoria se montrait d'une redoutable efficacité au mercato. Sauf que les récents événements du côté de la cité phocéenne et sa vraie fausse démission ont considérablement fait changer d'avis les supporters de l'OM. Il est vrai que Medhi Benatia avait plusieurs fois lié son avis personnel à celui du président espagnol et que finalement, tout cela a volé en éclats après le départ de Roberto De Zerbi. Après avoir annoncé son départ de Marseille, l e directeur du football est revenu sur sa décision, ce qui signifiait dans le même temps le départ de Pablo Longoria . Le comptea fait un sondage auprès de ses 27.000 abonnés concernant l'image donnée par Medhi Benatia et le résultat est dur.

Benatia n'a plus la confiance des supporters

En effet, seulement 23% des supporters de l'Olympique de Marseille qui ont répondu au sondage du média spécialisé font toujours confiance à Medhi Benatia. Comme l'explique Peuple Olympien : « Beaucoup d’entre vous pointent son attitude envers Longoria et l’épisode du faux départ, qui continuent de laisser des traces… ». Il est vrai que Pablo Longoria a probablement pris comme un coup de couteau dans le dos la décision de Medhi Benatia, même s'il s'est bien gardé de communiquer depuis cette révolution intervenue après la déroute de l'OM au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et certains commentaires suite à ce résultat de sondage sont sans pitié avec celui qui est désormais le véritable patron sportif de l'Olympique de Marseille.

Benatia face aux critiques

« C’est lui qui fout le cirque avec l'arbitrage pour finir à chialer et sa nervosité, il l'a ramenée jusqu'à dans les vestiaires. Il est en froid avec la moitié de l'effectif, dont Greenwood. Wahi, Paixão pour 30ME, il tue les mercatos », constate Seb, sur X. De son côté, et toujours sur le réseau social d'Elon Musk, Claudy Oriol est nettement plus direct : « Il est nul, il doit partir ce traître !!!! Pas de confiance ». On n'imagine même pas quelle sera l'ambiance dimanche soir au Vélodrome si l'Olympique Lyonnais venait à gagner face à l'Olympique de Marseille.