PSG : Dembélé et Luis Enrique, encore un gros problème ?

Titulaire contre le Paris FC dimanche soir au Parc des Princes, Ousmane Dembélé a joué plus d’une heure et a marqué. Il y a pourtant des doutes sur la forme et sur l’état d’esprit de l’international français.

Ousmane Dembélé donne la désagréable impression de ne toujours pas avoir véritablement lancé sa saison. Utilisé avec parcimonie par Luis Enrique, qui veut lui éviter toute rechute après ses pépins physiques de la fin d’année 2025, le Ballon d’Or était néanmoins titulaire contre le Paris FC dimanche au Parc des Princes. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui aura bien besoin de son numéro dix pour retrouver son meilleur niveau et espérer batailler une nouvelle fois pour remporter la Ligue des Champions.

Même si certaines actions ont rappelé à tout le monde quel joueur pouvait être Ousmane Dembélé, la prestation de l’ancien Barcelonais contre le Paris FC reste globalement insuffisante. Certes buteur, le joueur de 28 ans a toutefois perdu beaucoup de ballons. Surtout, son attitude et son positionnement interrogent Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a notamment pointé du doigt l’attitude parfois désinvolte de Dembélé tout en se demandant pourquoi l’international français ne jouait plus dans l’axe, un poste dans lequel il a brillé au point d’être le meilleur joueur du monde la saison dernière.

Pierre Ménès se pose des questions sur Dembélé

« Il me tarde de voir un vrai match du PSG avec la grosse équipe pour voir ce que ça va donner. Comment se fait-il que depuis son retour de blessure, Dembélé, qui est employé de façon extrêmement parcimonieuse, ne joue jamais au poste d’avant-centre où il a excellé au point de remporter le Ballon d’Or la saison dernière ? Il a joué tout le match à droite avec une certaine désinvolture. Par moment, il y a des passes magiques mais le reste du temps, il y a beaucoup de choses contrées, de choses imprécises. C’était un PSG sans grand relief, même si c’est suffisant contre une équipe du standing du Paris FC » a analysé Pierre Ménès, qui n’aime pas vraiment ce qu’il voit avec Ousmane Dembélé depuis le début de la saison. Et qui souhaite vite revoir l’attaquant né à Vernon dans l’axe, là où il s’est épanoui comme jamais la saison dernière. Un retour aux fondamentaux que Luis Enrique réserve peut-être pour les grandes affiches européennes un peu plus tard dans la saison.