PSG : Dembélé et Luis Enrique, encore un gros problème ?

PSG05 janv. , 12:40
parCorentin Facy
Titulaire contre le Paris FC dimanche soir au Parc des Princes, Ousmane Dembélé a joué plus d’une heure et a marqué. Il y a pourtant des doutes sur la forme et sur l’état d’esprit de l’international français.
Ousmane Dembélé donne la désagréable impression de ne toujours pas avoir véritablement lancé sa saison. Utilisé avec parcimonie par Luis Enrique, qui veut lui éviter toute rechute après ses pépins physiques de la fin d’année 2025, le Ballon d’Or était néanmoins titulaire contre le Paris FC dimanche au Parc des Princes. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui aura bien besoin de son numéro dix pour retrouver son meilleur niveau et espérer batailler une nouvelle fois pour remporter la Ligue des Champions.
Même si certaines actions ont rappelé à tout le monde quel joueur pouvait être Ousmane Dembélé, la prestation de l’ancien Barcelonais contre le Paris FC reste globalement insuffisante. Certes buteur, le joueur de 28 ans a toutefois perdu beaucoup de ballons. Surtout, son attitude et son positionnement interrogent Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a notamment pointé du doigt l’attitude parfois désinvolte de Dembélé tout en se demandant pourquoi l’international français ne jouait plus dans l’axe, un poste dans lequel il a brillé au point d’être le meilleur joueur du monde la saison dernière.

Pierre Ménès se pose des questions sur Dembélé

« Il me tarde de voir un vrai match du PSG avec la grosse équipe pour voir ce que ça va donner. Comment se fait-il que depuis son retour de blessure, Dembélé, qui est employé de façon extrêmement parcimonieuse, ne joue jamais au poste d’avant-centre où il a excellé au point de remporter le Ballon d’Or la saison dernière ? Il a joué tout le match à droite avec une certaine désinvolture. Par moment, il y a des passes magiques mais le reste du temps, il y a beaucoup de choses contrées, de choses imprécises. C’était un PSG sans grand relief, même si c’est suffisant contre une équipe du standing du Paris FC » a analysé Pierre Ménès, qui n’aime pas vraiment ce qu’il voit avec Ousmane Dembélé depuis le début de la saison. Et qui souhaite vite revoir l’attaquant né à Vernon dans l’axe, là où il s’est épanoui comme jamais la saison dernière. Un retour aux fondamentaux que Luis Enrique réserve peut-être pour les grandes affiches européennes un peu plus tard dans la saison.
Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Désolé ce WE , nos arbitres étaient tous embrumés des lendemains de fête .

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Les Olympitres quoi...ils ont décidé qu'ils ramenaient de la visu sur la L1 alors que ce sont des clowns .

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Lol "une fois" qu'il ose dire le pillier de comptoir

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Entre ca et les penos cadeaux offerts aux adversaires sans vérifier la VAR alors qu'on check le moindre de nos potentiels péno et chaque but qu'on plante....on a très bien compris que notre hégémonie dérange et qu'il faut satisfaire la plèbe puante en nous tapant dessus

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

L'équipe pro Qatar, 😂 l'OM se fait voler des dizaines de fois, mais, l'arbitrage est gentil😂les cancres ne changeront jamais, c'est Comme pour Lyon, qui se fait "enfler" mais, pour les journalopes ce n'est pas vrai.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

