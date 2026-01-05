ICONSPORT_233972_0008
OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?

La défaite de dimanche face à Nantes a mis en furie les supporters de l'OM. Et ils sont désormais nombreux à demander la tête de Roberto De Zerbi, dont les schémas tactiques agacent. 
Le premier match de l'année 2026 a tourné au cauchemar pour l'Olympique de Marseille, qui a explosé en plein vol contre une équipe nantaise qui n'en demandait pas tant. Tandis que le Vélodrome s'est vidé en quelques minutes, sur les réseaux sociaux, c'est Roberto De Zerbi qui a rapidement été pointé du doigt comme Foot01 l'a constaté dès le coup de sifflet final entérinant la défaite face au FC Nantes. Une campagne « De Zerbi out » a été lancée sur X (anciennement Twitter), car l'entraîneur est à présent accusé de faire n'importe quoi avec un effectif pourtant très large et bien construit par Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels échappent pour l'instant aux critiques. 
 « C’est quoi la différence avec Gattuso sur cette saison en vrai, à part que l’on a Greenwood qui nous sauve le cul un match sur deux ?  (...) La question est : quel coach a autant sous-performé en Ligue 1 par rapport à son budget que lui (Hutter avec Monaco, et peut-être Rosenior).», constate Thomas Minassian un supporter de l'OM atterré. « Mais comment De Zerbi peut offrir des prestations aussi faibles, avec de tels investissements depuis son arrivée ? Les entames de jeu sont catastrophiques, les intentions sont sans ambition et le jeu proposé est très banal. Et Greenwood a masqué beaucoup de lacunes ! », ajoute Nizzague. D'autres avis sont nettement moins courtois, et même certains très injurieux, à destination du coach dont le nom a circulé du côté de Chelsea. 
Pour l'instant, c'est le silence radio absolu du côté des dirigeants marseillais, qui n'ont pas émis l'intention de limoger Roberto De Zerbi. L'Olympique de Marseille pense pouvoir profiter du mercato d'hiver pour apporter du sang neuf dans l'effectif phocéen. Mais tandis que Lens et le PSG ont fait le break en tête du classement de Ligue 1, l'OM voit revenir très dangereusement Lille, l'OL et Rennes. Bien sûr, le technicien marseillais va rapidement devoir corriger le tir, car pour Marseille la qualification pour la prochaine Ligue des champions n'est pas une hypothèse, c'est une obligation. 
