« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

Le forcing de Manchester United pour recruter Roberto De Zerbi est en marche, et l'OM va voir son entraineur être courtisé par le géant anglais, qui en fait sa priorité.

Entraineur intérimaire nommé jusqu’à la fin de la saison, Michael Carrick rêve de continuer l’aventure et de s’installer sur la durée. Il ne tient qu’à lui de réaliser ce petit exploit, car ses dirigeants cherchent déjà celui qui sera le prochain manager de Manchester United. Mais l’Anglais, ancien milieu de terrain du club, a ses adhérents à Old Trafford, et sa candidature sera prise en compte s’il parvient à redresser les Red Devils, au point d’en faire un candidat au podium cette saison. C’est en tout cas bien parti avec la précieuse victoire sur Manchester City dans le derby.

Manchester United craque pour De Zerbi

Mais dans les faits, le club anglais n’a d’yeux que pour un nouvel entraineur capable enfin de sublimer cet effectif qui a coûté très cher, mais qui ne parvient pas à passer le cap en Premier League . La lutte pour le titre se joue toujours sans Manchester United, et cela a le don de rendre fou le patron du club Sir Jim Ratcliffe. Pour la suite, le boss d’INEOS a une priorité, elle se nomme Roberto De Zerbi. Ce n’est pas la première fois que le nom de l’entraineur de l’OM est associé à Manchester United, mais le forcing va aller en s’amplifiant dans les prochaines semaines.

On m’a confirmé que les infos liant MU à Roberto De Zerbi sont vraies. Manchester United va y aller très sérieusement avec lui », a assuré Ben Jacobs, qui sait que les pensionnaires d’Old Trafford ont le technicien italien dans le viseur depuis des mois. Même avant de signer à l’OM, l’ancien coach de Brighton avait été dragué par plusieurs formations de C’est ce que révèle Ben Jacobs, journaliste réputé spécialiste des infos sur le football, qui s’est confié au podcast The United Stand. «, a assuré Ben Jacobs, qui sait que les pensionnaires d’Old Trafford ont le technicien italien dans le viseur depuis des mois. Même avant de signer à l’OM, l’ancien coach de Brighton avait été dragué par plusieurs formations de Premier League , dont MU.

Très proche de sa direction à Marseille, « RDZ » a néanmoins plusieurs fois fait savoir qu’il était prêt à quitter le club si son passage ne convenait pas. Récemment, il s’est monté plus insistant, déplorant l’irrégularité de son équipe et demandant quasiment une cellule psychologique pour la rendre plus performante. Des propos qui peuvent résonner à l’heure où un ténor anglais, dans un championnat qu’il apprécie énormément, fait le forcing pour le faire signer cet été. Roberto De Zerbi a un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM.