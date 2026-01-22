OM : Pierre Sage s’est régalé, les Marseillais hallucinent

Présent ce mercredi dans les travées du Vélodrome pour regarder le match entre l’OM
et Liverpool en Ligue des Champions, Pierre Sage a bien évidement tout à fait le droit de suivre la rencontre de son futur adversaire en Ligue 1. L’entraineur des « Sang et Or », leader de la Ligue 1 et concurrent du PSG pour le titre à l’heure actuelle, a adoré le spectacle et la possibilité d’observer méticuleusement son futur opposant. Surtout depuis les tribunes, dans une vue qui permet toujours de dévoiler quelques données tactiques importantes par rapport à une retransmission classique à la télévision.
En conférence de presse, Pierre Sage a tenu à remercier les dirigeants de leur fair-play et de lui avoir ainsi ouvrir les portes à lui et ses adjoints. « C’était très bien. Déjà, je tiens à remercier l’Olympique de Marseille parce qu’ils nous ont accueillis. Ils ont été très classes. Il n’y avait pas le sens de la rivalité du match comme on nous la présente. Je tiens vraiment à remercier les dirigeants pour ça. On a assisté à un match de bon niveau qui était très intéressant sur le plan tactique. C’est vrai qu’être présent dans le stade permet de voir des choses qu'on a du mal à voir derrière l'écran
», a livré l’ancien coach de l’OL qui fait désormais le bonheur du RC Lens
.
Plusieurs façons de voir les choses après cette escapade en Provence de Pierre Sage. Du côté l’OM, on a décidé de ne pas fermer les portes à un entraineur de Ligue 1, même s’il s’agit de son futur adversaires. Chez les supporters, cela plait beaucoup moins et les fans marseillais se sont quand même posés quelques questions. « Intéressant sur le plan tactique tu m'étonnes, Pierre Sage a passé toute la soirée à noter ce dont il avait besoin », « Mais on est con ou quoi ? », « il a bien regardé comment faire mal à l’OM », « il a du bien se marrer en tribunes », « ah c’est pour ça qu’on n’a rien montré
», ont lancé les suiveurs olympiens, avant de partir sur une autre piste. « C’est notre futur coach, c’est pour ça », « un gars bien, il prépare le terrain pour sa venue », « notre futur entraineur prend ses repères
», ont lancé les fans de l’OM, pour qui le RC Lens
a en tout cas pu parfaitement préparer ce choc de samedi soir au Vélodrome.