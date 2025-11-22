Nice giflé, la Ligue 1 remercie l’OM

Nettement supérieur à l’OGC Nice (5-1) vendredi, l’Olympique de Marseille a justifié l’écart au classement entre les deux équipes. Le club phocéen s’affirme en tant que réel poursuivant du Paris Saint-Germain. Une concurrence bénéfique pour la Ligue 1.

Finalement, ce déplacement à l’Allianz Riviera n’avait rien d’un piège pour l’Olympique de Marseille . Mason Greenwood et ses coéquipiers ont totalement surclassé l’OGC Nice vendredi. Avant d’affronter Newcastle mardi en Ligue des Champions, le club phocéen a fait respecter la hiérarchie en championnat. Le Gym ne fait peut-être plus partie des candidats à l’Europe. Mais les Marseillais ont confirmé un réel écart de niveau avec les Aiglons afin de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

Pour le journaliste Nabil Djellit, leur démonstration représente une bonne nouvelle pour l’intérêt de la compétition. « C'est vrai qu'ils ont gagné avec une vraie marge, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Moi, Marseille, je les attends justement sur ces matchs-là : Strasbourg, Nice, des matchs où la saison dernière, ces équipes que je classe "intermédiaire plus" comme Rennes… C'est important d'être fort face aux "intermédiaires plus". »

« Parce que souvent tu es fort avec les faibles, parfois tu peux être fort avec les forts, et ces équipes-là entre deux, ni favorites ni outsiders, je trouve que la saison dernière c'est souvent là où Marseille laissait des points, a poursuivi le journaliste de France Football. Donc contre Nice, en plus avec une marge qui est quand même importante et impressionnante pour le coup, pour dire que Marseille a fait un grand match, c'est important de le dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le championnat. Parce que souvent ils laissent des points là où ils ne doivent pas en laisser et ils décrochent. » Cette saison, l’OM est bien là même s’il a également profité des contre-performances parisiennes.