L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

OM06 févr. , 19:36
parCorentin Facy
Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert d'Amir Murillo au Besiktas Istanbul est officiel. L'OM a confirmé sur son compte X le départ de son latéral panaméen en Turquie. Olympien depuis 2023, l'ancien défenseur d'Anderlecht va rapporter entre 4 et 6 millions d'euros à l'Olympique de Marseille.
