OM : Dugarry vs De Zerbi, l'agression de trop

L'OM s'est incliné sur pelouse du LOSC vendredi soir dernier en Ligue 1. Roberto De Zerbi inquiète certains observateurs, dont Christophe Dugarry.

L' OM marque le pas en Ligue 1 et pourrait le payer cash. Vendredi soir dernier à Lille, les troupes de Roberto De Zerbi n'auront rien montré de bien satisfaisant. La défaite chez les Dogues met à mal le rêve de titre en Ligue 1 des Phocéens. La saison est encore longue mais l'OM pourrait bien finir par regarder derrière, surtout au vu de la concurrence. La méthode De Zerbi a en plus du mal à se faire ressentir match après match. S'il y a bien un consultant qui ne comprend plus grand-chose au jeu de Marseille, c'est Christophe Dugarry.

Un OM qui stagne ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet affiché son agacement concernant cet OM de De Zerbi : « Les responsabilités sont partagées. Le seul match un peu complet est celui face à l'Ajax. Pour tous les autres, il y a au moins une mi-temps catastrophique. Je ne comprends pas comment joue Marseille. Je ne vois pas de progression depuis un an et demi. (...) Benatia parlait de son entraineur qui veut mettre de l'intensité et un pressing, mais je ne le vois pas. (...) J'en ai marre des discours des joueurs, de l'entraineur ou de Benatia. Je ne vois pas les actes et ça m'agace deux fois plus ».

Sur sa lancée, Dugarry a aussi invité les joueurs marseillais à revoir leur investissement, surtout avant le déplacement à l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des champions : « Le haut niveau c'est la constance, pas un match de temps en temps. Ça, n'importe quel mec qui sort de son quartier peut le faire. Si les joueurs ne sont pas capables d'être motivés à l'OM, avec un stade plein et une ambiance extraordinaire, qu'ils changent de métier ».

En Belgique ce mardi soir, l'OM sera déjà dos au mur. Une défaite plongerait le club dans la crise. Mais en cas de victoire, l'espoir renaîtrait avant une année 2026 qui sera très chargée pour Roberto De Zerbi et ses hommes.