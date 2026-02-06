ICONSPORT_294000_0154

Endrick à l’OL, un taulier du Real enrage

06 févr. , 19:40
Corentin Facy
4
Barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a été prêté à l’OL cet hiver. Une décision salutaire pour l’attaquant brésilien, qui cartonne à Lyon avec déjà 5 buts en 5 matchs.
Endrick ne s’est pas trompé en faisant le choix de quitter le Real Madrid lors du mois de janvier pour rejoindre l’Olympique Lyonnais en prêt. Très vite séduit par le discours de Paulo Fonseca au début de l’hiver, l’attaquant brésilien de 19 ans est en train de revivre dans la capitale des Gaules. Avec 5 buts et 1 passe décisive en l’espace de 5 matchs, la pépite formée à Palmeiras cartonne. Une réussite qui ne laisse pas indifférente au Real Madrid.
Florentino Pérez est évidemment très heureux de voir Endrick flamber à l’OL, le président merengue ayant la ferme intention de le réintégrer à son effectif la saison prochaine. Certains joueurs sont en revanche un peu jaloux de voir Endrick être si performant loin du contexte pesant du Real Madrid, qui réalise une saison très laborieuse. C’est notamment le cas de Rodrygo, qui souffle le chaud et le froid dans la capitale espagnole ces derniers mois.
Selon les informations du compte insider @TouchlineX, suivi par 1,5 millions de followers, le Brésilien du Real Madrid aurait aimé un destin à la Endrick. « Rodrygo est très mécontent de sa situation actuelle au Real Madrid. Il estime avoir un potentiel encore plus grand qu'Endrick, qui brille désormais à Lyon. Son entourage a indiqué qu'il envisageait sérieusement un départ » peut-on lire de la part du compte spécialisé. Très jaloux de la réussite d’Endrick à l’OL et des compliments à l’égard du Brésilien ces dernières semaines dans la presse espagnole, Rodrygo souhaite donc claquer la porte de la Casa Blanca.

Rodrygo jaloux de la réussite d'Endrick ?

Mais le standing de l’ailier brésilien de 25 ans n’a rien à voir avec celui d’Endrick et le concernant, c’est donc vers un départ définitif que l’on se dirige. L’été dernier, le Bayern Munich, Liverpool ou encore Arsenal s’étaient renseignés mais le transfert de Rodrygo ne s’était finalement pas conclu. L’été prochain, Rodrygo pourrait définitivement prendre la porte du Real Madrid. D’autant que s’il reste, il a de fortes chances de se retrouver en concurrence avec un certain… Endrick.

4
