L’ASSE crie au scandale, la Ligue lui envoie du lourd

Mécontente de l’arbitrage après sa défaite face à Troyes (0-3) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a apparemment incité la Ligue de Football Professionnel à prendre une décision inattendue. Pour leur déplacement capital à Rodez samedi, les Verts auront droit à l’un des meilleurs arbitres français.

Très attendu, le choc a viré au cauchemar pour l’AS Saint-Etienne . Alors qu’ils espéraient frapper un grand coup dans la course à la montée, les Verts ont été corrigés à domicile par Troyes samedi dernier. Une déroute difficile à encaisser, d’autant que les Stéphanois ont vu leur adversaire fêter l’officialisation de son retour en Ligue 1. C’est donc un Philippe Montanier particulièrement frustré qui s’est présenté devant les médias après la rencontre. Le technicien s’est notamment plaint d’un arbitrage trop clément avec les Troyens à l’origine de la blessure de son attaquant géorgien.

« Zuriko, c’est quand même est incroyable qu’il se fasse démonter la cheville sans qu'il y ait coup-franc, se plaignait Philippe Montanier. Les arbitres doivent protéger les joueurs, ce n'est pas de la faute de l’arbitre si on perd mais quand même, je n’aime pas trop voir des joueurs être en danger comme ça. » Et pour ne rien arranger, les Stéphanois n’ont pas non plus apprécié le gain de temps de l’ESTAC. « C’est vrai que les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme avec toute la mansuétude de l'arbitre », a critiqué l’entraîneur des Verts, dont les plaintes ont apparemment incité la Ligue de Football Professionnel à prendre une mesure forte.