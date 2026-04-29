Philippe Montanier battu pour la première fois
L'ASSE tombe de très haut

L’ASSE crie au scandale, la Ligue lui envoie du lourd

ASSE29 avr. , 19:40
parEric Bethsy
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Mécontente de l’arbitrage après sa défaite face à Troyes (0-3) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a apparemment incité la Ligue de Football Professionnel à prendre une décision inattendue. Pour leur déplacement capital à Rodez samedi, les Verts auront droit à l’un des meilleurs arbitres français.
Très attendu, le choc a viré au cauchemar pour l’AS Saint-Etienne. Alors qu’ils espéraient frapper un grand coup dans la course à la montée, les Verts ont été corrigés à domicile par Troyes samedi dernier. Une déroute difficile à encaisser, d’autant que les Stéphanois ont vu leur adversaire fêter l’officialisation de son retour en Ligue 1. C’est donc un Philippe Montanier particulièrement frustré qui s’est présenté devant les médias après la rencontre. Le technicien s’est notamment plaint d’un arbitrage trop clément avec les Troyens à l’origine de la blessure de son attaquant géorgien.

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« Zuriko, c’est quand même est incroyable qu’il se fasse démonter la cheville sans qu'il y ait coup-franc, se plaignait Philippe Montanier. Les arbitres doivent protéger les joueurs, ce n'est pas de la faute de l’arbitre si on perd mais quand même, je n’aime pas trop voir des joueurs être en danger comme ça. » Et pour ne rien arranger, les Stéphanois n’ont pas non plus apprécié le gain de temps de l’ESTAC. « C’est vrai que les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme avec toute la mansuétude de l'arbitre », a critiqué l’entraîneur des Verts, dont les plaintes ont apparemment incité la Ligue de Football Professionnel à prendre une mesure forte.
Ce samedi, l’AS Saint-Etienne se déplacera à Rodez, qui reste sur 18 matchs consécutifs sans défaite en championnat (9 victoires et 9 nuls), dans un match à nouveau capital pour la montée. L’instance a donc chargé Jérôme Brisard d’arbitrer la partie. Un choix inattendu dans la mesure où cet arbitre fréquente surtout la Ligue 1. Son dernier match dirigé en Ligue 2 remonte à janvier 2025. C’est dire les craintes de la LFP qui privilégie un officiel expérimenté et habitué à la pression pour gérer la frustration stéphanoise.
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Derniers commentaires

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

C'est la tuile car c'est un defenseur important mais aussi vital pour les attaques . Est ce qu'Hernandez peut jouer à droite ou alors Warren Emery va-t-il descendre et Ruiz titulaire?

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Le Bayern va se qualifier. Tu es un supporter parisien qui commence à réaliser qu'un petit but d'avance pour le PSG... ce n'est pas assez.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Pauvre merde tu es toujours à cracher sur Paris .Va soutenir ton club merdique et ferme ta gueule

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

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