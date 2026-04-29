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TV : Il détruit Ligue1+ et ne sauve que trois consultants

TV29 avr. , 18:00
parCorentin Facy
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Lancée en urgence il y a quasiment un an, Ligue1+ a globalement rencontré un joli succès auprès des amoureux de football en France. Certains aspects de la chaîne agacent néanmoins Pierre Ménès.
Il y a un an, la Ligue de Football Professionnel a pris la décision de lancer sa propre chaîne Ligue1+, faute d’accord avec un diffuseur traditionnel tel que DAZN, Prime Video ou encore Canal+. Sur le plan commercial, la chaîne a rencontré un beau succès en atteignant rapidement le million d’abonnés. La couverture des matchs, les émissions ou encore les reportages proposés sont globalement appréciés des consommateurs. Certains regrettent néanmoins que les débats en plateau manquent trop souvent de tranchant, notamment lorsque l’on compare avec des émissions comme l’After Foot, RMC ou autre fois le Canal Football Club.
A ce sujet, Pierre Ménès estime que Ligue1+ gagnerait à être davantage critique envers les joueurs, les arbitres ou plus globalement envers les clubs et cela même si la chaîne appartient à la LFP. Pour l’ancien journaliste vedette de Canal+, un changement à ce niveau est même essentiel afin de tenir en haleine les consommateurs au-delà des 90 minutes d’un match. Il sauve néanmoins trois personnalités de la chaîne : Guillaume Hoarau, Felix Rouah ainsi que Pierre Bouby.
« Ce qui m’agace, mais en même temps je ne suis pas surpris car c’était déjà le cas avec DAZN et Amazon, c’est ce côté terriblement lisse des commentaires. Tout le monde nous dit que ce sont des bons matchs, des grands matchs, des évènements… Une abondance de superlatifs pour survendre cette Ligue 1, ça me paraît ne pas avoir beaucoup de sens. Si j’étais le patron de la chaîne, j’incorporerais un peu de poil à gratter si c’est possible. Il n’y a jamais une critique sur un joueur, sur un arbitre ou sur une gestion de club, ça offre une vision tronquée du football » a analysé le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

Pierre Ménès veut plus de piquant sur Ligue1+

« Quand tu écoutes Ligue1+ et que derrière tu te branche sur RMC, tu as l’impression qu’on ne parle pas du même championnat et du même sport. Je pense qu’entre la couverture de RMC et celle de Ligue1+, il y a un juste milieu à trouver. Ce que j’aime beaucoup sur la chaîne, c’est Guillaume Hoarau que je trouve excellent. Et le duo Rouah-Bouby qui anime les multiplex et qui est vraiment un super duo » lance Pierre Ménès, qui espère voir un peu de changement à ce niveau la saison prochaine. Pour rappel, Ligue1+ diffusera 100% des matchs de notre championnat en 2026-2027 puisque BeInSports ne sera plus détenteur du match du samedi à 17 heures.
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Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

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Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

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C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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