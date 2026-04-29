TV : Il détruit Ligue1+ et ne sauve que trois consultants

Lancée en urgence il y a quasiment un an, Ligue1+ a globalement rencontré un joli succès auprès des amoureux de football en France. Certains aspects de la chaîne agacent néanmoins Pierre Ménès.

Il y a un an, la Ligue de Football Professionnel a pris la décision de lancer sa propre chaîne Ligue1+, faute d’accord avec un diffuseur traditionnel tel que DAZN, Prime Video ou encore Canal+. Sur le plan commercial, la chaîne a rencontré un beau succès en atteignant rapidement le million d’abonnés. La couverture des matchs, les émissions ou encore les reportages proposés sont globalement appréciés des consommateurs. Certains regrettent néanmoins que les débats en plateau manquent trop souvent de tranchant, notamment lorsque l’on compare avec des émissions comme l’After Foot, RMC ou autre fois le Canal Football Club.

A ce sujet, Pierre Ménès estime que Ligue1+ gagnerait à être davantage critique envers les joueurs, les arbitres ou plus globalement envers les clubs et cela même si la chaîne appartient à la LFP. Pour l’ancien journaliste vedette de Canal+, un changement à ce niveau est même essentiel afin de tenir en haleine les consommateurs au-delà des 90 minutes d’un match. Il sauve néanmoins trois personnalités de la chaîne : Guillaume Hoarau, Felix Rouah ainsi que Pierre Bouby.

« Ce qui m’agace, mais en même temps je ne suis pas surpris car c’était déjà le cas avec DAZN et Amazon, c’est ce côté terriblement lisse des commentaires. Tout le monde nous dit que ce sont des bons matchs, des grands matchs, des évènements… Une abondance de superlatifs pour survendre cette Ligue 1, ça me paraît ne pas avoir beaucoup de sens. Si j’étais le patron de la chaîne, j’incorporerais un peu de poil à gratter si c’est possible. Il n’y a jamais une critique sur un joueur, sur un arbitre ou sur une gestion de club, ça offre une vision tronquée du football » a analysé le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre. a analysé le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

Pierre Ménès veut plus de piquant sur Ligue1+

« Quand tu écoutes Ligue1+ et que derrière tu te branche sur RMC, tu as l’impression qu’on ne parle pas du même championnat et du même sport. Je pense qu’entre la couverture de RMC et celle de Ligue1+, il y a un juste milieu à trouver. Ce que j’aime beaucoup sur la chaîne, c’est Guillaume Hoarau que je trouve excellent. Et le duo Rouah-Bouby qui anime les multiplex et qui est vraiment un super duo » lance Pierre Ménès, qui espère voir un peu de changement à ce niveau la saison prochaine. Pour rappel, Ligue1+ diffusera 100% des matchs de notre championnat en 2026-2027 puisque BeInSports ne sera plus détenteur du match du samedi à 17 heures.