L'OL lance une offre imbattable pour remplir le Groupama Stadium

Dans une logique de contrer les haters qui pointent du doigt les prix excessifs du Groupama Stadium mais surtout pour remplir son stade, l’OL a dévoilé une offre très intéressante.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont poussé un petit coup de gueule au cours des derniers jours. En cause, le prix jugé trop excessif des tickets pour le choc de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais, dimanche soir au Groupama Stadium. Contrarié par cette mauvaise pub, le club rhodanien a contre-attaqué en commercialisant 4.000 tickets à moins de 20 euros . Un joli coup de communication et de marketing pour remplir son stade, auquel vient s’ajouter à présent une deuxième offre. Sur son compte X, l’Olympique Lyonnais vient de dévoiler un pack très intéressant regroupant à la fois le match OL-Arsenal en Ligue des Champions féminine le samedi 2 mai à 15 heures ainsi que le match de Ligue 1 entre l’OL et Rennes ce dimanche à 20h45.

« Vivez un week-end 100% OL dès 20 € : OL Lyonnes – Arsenal + OL – Rennes. Un seul pack, deux matchs décisifs » a publié sur ses réseaux officiels le club président par Michele Kang. Un excellent moyen pour remplir le Groupama Stadium lors des matchs des féminines ainsi que de l’équipe masculine professionnel pour un prix très abordable. De quoi faire le bonheur des supporters et sans doute des féminines de l’OL, qui pourraient bénéficier grâce à ce pack à prix réduit d’un soutien populaire plus important que prévu pour leur demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal samedi après-midi.