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L'OL lance une offre imbattable pour remplir le Groupama Stadium

OL29 avr. , 19:20
parCorentin Facy
0
Dans une logique de contrer les haters qui pointent du doigt les prix excessifs du Groupama Stadium mais surtout pour remplir son stade, l’OL a dévoilé une offre très intéressante.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont poussé un petit coup de gueule au cours des derniers jours. En cause, le prix jugé trop excessif des tickets pour le choc de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais, dimanche soir au Groupama Stadium. Contrarié par cette mauvaise pub, le club rhodanien a contre-attaqué en commercialisant 4.000 tickets à moins de 20 euros. Un joli coup de communication et de marketing pour remplir son stade, auquel vient s’ajouter à présent une deuxième offre. Sur son compte X, l’Olympique Lyonnais vient de dévoiler un pack très intéressant regroupant à la fois le match OL-Arsenal en Ligue des Champions féminine le samedi 2 mai à 15 heures ainsi que le match de Ligue 1 entre l’OL et Rennes ce dimanche à 20h45.
« Vivez un week-end 100% OL dès 20 € : OL Lyonnes – Arsenal + OL – Rennes. Un seul pack, deux matchs décisifs » a publié sur ses réseaux officiels le club président par Michele Kang. Un excellent moyen pour remplir le Groupama Stadium lors des matchs des féminines ainsi que de l’équipe masculine professionnel pour un prix très abordable. De quoi faire le bonheur des supporters et sans doute des féminines de l’OL, qui pourraient bénéficier grâce à ce pack à prix réduit d’un soutien populaire plus important que prévu pour leur demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal samedi après-midi.

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Le Bayern va se qualifier.

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Pauvre merde tu es toujours à cracher sur Paris .Va soutenir ton club merdique et ferme ta gueule

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Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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