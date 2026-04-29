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Diego Simeone

Atlético Madrid - Arsenal : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions29 avr. , 19:59
parMehdi Lunay
0
Demi-finale aller de la Ligue des champions
Compo de l'Atlético de Madrid : Oblak - M.Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G.Simeone, Cardoso, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez
Compo d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Zubimendi - Odegaard, Madueke, Martinelli - Gyokeres
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Derniers commentaires

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Le Bayern va se qualifier.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Pauvre merde tu es toujours à cracher sur Paris .Va soutenir ton club merdique et ferme ta gueule

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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