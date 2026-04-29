Atlético Madrid - Arsenal : les compos (21h sur Canal+)

Demi-finale aller de la Ligue des champions

Compo de l'Atlético de Madrid : Oblak - M.Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G.Simeone, Cardoso, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

Compo d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Zubimendi - Odegaard, Madueke, Martinelli - Gyokeres