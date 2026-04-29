Atlético Madrid - Arsenal : les compos (21h sur Canal+)

Le Bayern va se qualifier.
Pauvre merde tu es toujours à cracher sur Paris .Va soutenir ton club merdique et ferme ta gueule
Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.
Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique
C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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