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Lucas Chevalier

EdF : Chevalier aussi blessé, son Mondial menacé

Equipe de France29 avr. , 20:30
parMehdi Lunay
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Achraf Hakimi n'est pas le seul joueur du PSG blessé ce mercredi. Non-utilisé face au Bayern, Lucas Chevalier a été touché à l'entraînement. Le gardien sera sur la touche pour plusieurs semaines, mettant son rêve de Mondial en péril.
Le Paris Saint-Germain n'aura pas bénéficié de son équipe au complet très longtemps. Avant le match contre le Bayern mardi, l'adjoint de Luis Enrique Rafel Pol avouait être soulagé de pouvoir enfin aligner le meilleur onze possible côté parisien. Sa joie n'aura duré que deux heures. Achraf Hakimi s'est blessé aux ischios à la fin de la demi-finale aller. Le Marocain ratera le retour en Allemagne et il ne sera pas le seul. Ce soir, le PSG a annoncé le forfait de Lucas Chevalier. Le gardien français a été touché à la cuisse droite lors de la séance d'entraînement du matin.

La blessure de trop pour Chevalier ?

Le mal est profond pour Chevalier puisque le club parisien a précisé qu'il resterait en soins pendant plusieurs semaines. De quoi lui faire manquer les derniers matchs du PSG en Ligue 1. L'ancien lillois pouvait ambitionner démarrer contre Lorient samedi prochain. La rencontre aura lieu entre les deux confrontations contre le Bayern, faisant ainsi souffler Matveï Safonov. Cette blessure menace aussi son rêve de Mondial avec l'Equipe de France.
Numéro 2 chez les Bleus derrière Mike Maignan, l'ancien portier du LOSC n'est pas assuré d'être entièrement rétabli pour la liste de Didier Deschamps le 13 mai prochain. Déjà menacé par son faible temps de jeu depuis janvier, Lucas Chevalier pourrait désormais renoncer pour raison médicale. Tout profit pour d'autres gardiens français comme Robin Risser, Jean Butez voire Hugo Lloris. L'ancien capitaine des Bleus s'est officiellement porté candidat à la coupe du monde 2026 si une blessure survient et que le staff tricolore l'appelle à la rescousse.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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