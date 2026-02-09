Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM

Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard ont pris l’eau face au PSG dimanche soir lors du Classique. Leur avenir semble d’ores et déjà s’écrire loin de l’OM pour la saison prochaine.

Dans une période très difficile de sa saison après son élimination en Ligue des Champions il y a seulement deux semaines, l’Olympique de Marseille a pris une véritable rouste dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Les hommes de Roberto De Zerbi ont pris l’eau en encaissant cinq buts et certains joueurs prennent très cher dans la presse au lendemain de cette humiliation. Les deux cibles principales des supporters olympiens mais également des consultants se nomment Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard.

Il faut dire que les deux hommes ont coulé, prenant la marrée parisienne sur chaque action ou presque. Walid Acherchour n’a pas épargné le capitaine argentin et le champion du monde français. Pour le consultant du Winamax FC, l’Olympique de Marseille n’ira nulle part avec deux défenseurs à ce niveau et il va devenir urgent de vite passer à autre chose en se séparant de Pavard et de Balerdi pour la saison prochaine.

« La séquence avec Pavard et Balerdi c’est dramatique. Fermez-là… Faites vous tous petits, vous êtes indignes de l’Olympique de Marseille, vous êtes des petits leaders. Pavard a été un adjoint dans de très bonnes équipes, mais ce n’est pas un leader. Il faut arrêter de s’inventer un rôle que tu n’as pas. Balerdi n’est pas un capitaine mais ce ne sera jamais un capitaine ! Il se prend pour un autre… Sincèrement, on est où là-dessus, c’est sérieux ? Ils se sont fait traîner par Doué, Barcola et Dembélé en 4K. Ils donnent leur dos sur chaque duel ! On parle de mecs qui prennent des tonnes d’argent. C’est vidéo gag, le deuxième but, les contrôles, les relances, les placements, les duels, c’est une catastrophe. Balerdi c’est ton leader défensif ? » s’est interrogé et s’est indigné Walid Acherchour, effaré par le niveau affiché par le capitaine de l’OM ainsi que par l’ancien défenseur du Bayern Munich.

Pavard et Balerdi à l'OM, il dit stop