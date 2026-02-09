ICONSPORT_313231_0172
Kylian Mbappé - Real Madrid

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Kylian Mbappé09 févr. , 13:00
parClaude Dautel
4
Le Real Madrid s'est imposé (0-2) à Valence, mais il y avait encore de la nervosité du côté des Merengue et notamment de Kylian Mbappé qui s'en est pris aux arbitres.
L'attaquant français du Real Madrid y est encore allé de son but dimanche soir lors de la victoire de son équipe à Valence. Mais si ce lundi les médias espagnols parlent de Kylian Mbappé, c'est surtout pour une séquence assez incroyable saisie par Movistar, le diffuseur de la Liga. Echangeant avec le 4e arbitre de la rencontre, et mécontent de l'attitude de ce dernier, Kylian Mbappé s'est éloigné de lui et l'a tout simplement traité, en français, de « tête de bite » avant de filer vers les vestiaires. L'arbitre n'ayant rien entendu de cette insulte, l'ancien jouer du PSG n'a évidemment pas été sanctionné. Mais Mbappé n'en est pas resté là.

Mbappé a craqué

Dans le couloir, tandis qu'Eduardo Camavinga demandait à Kylian Mbappé de revenir vers le vestaire, ce dernier expliquait à son coéquipiers français que les arbitres « étaient trop des bouffons ». Une attitude qui choque forcément en Espagne, et surtout la presse sportive proche du Barça, laquel attend des autorités de la Liga qu'elle sanctionne l'attaquant français. Dans le petit jeu des accusations de favoritisme entre les deux clubs, l'attitude de Mbappé ne rend forcément pas service au Real Madrid, lequel n'a pas réagi à la diffusion de cette séquence très génante.
Une éventuelle suspension de celui qui a marqué 38 buts en 31 matches cette saison avec le Real Madrid, serait un énorme coup dur au moment où les matchs s'enchaînent pour les Merengue et où la lutte pour le titre en Liga est énorme. En effet, le FC Barcelone n'a qu'un point d'avance sur Madrid, et tout est encore possible pour la quête du titre national.
4
Derniers commentaires

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

Mais Endrick il c'est fait cassé tout le match et la 1er faute est du Nantais mais avec l'arbitre est née à sain Étienne 6 match 4 rouge pour L'OL y'a des questions à se poser

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

c'est ça ton excuse ?? waouh le niveau... pour rappel les joueurs pro ne sont que des hommes mais épiés au moindre gestes au contraire de moi qui ai joué des matchs officiels... un peu de cerveau dans son gros crâne de cacahuète lui ferai grand bien à ce Mbappé

OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait

Loading