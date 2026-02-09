La VAR provoque un scandale inédit en Angleterre

Régulièrement critiquée en France, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas non plus épargnée à l’étranger. Nouvelle illustration dimanche en Angleterre où la VAR fait l’objet d’une étrange polémique liée au diffuseur de la Premier League Sky Sports.

Que les arbitres de Ligue 1 se rassurent, leurs homologues à l’étranger n’échappent pas non plus aux critiques. Il n’est pas rare que des polémiques apparaissent dans les plus grands championnats européens. On pense bien évidemment à la Liga où le Real Madrid et le FC Barcelone sont quasiment concernés tous les week-ends, mais aussi à la Premier League qui connaît un drôle d’épisode depuis quelques heures. Le scandale a éclaté lors du choc entre Liverpool et Manchester City (1-2) dimanche en fin d’après-midi.

Neville s'est repris, trop tard...

La rencontre a pris une autre dimension dans le temps additionnel, tout d’abord après le penalty inscrit par Erling Haaland à la 93e minute, puis en raison du carton rouge infligé au milieu des Reds Dominik Szoboszlai à la 103e minute. Une sanction prise au terme d’une situation confuse. Résultat, une fois l’international hongrois sorti du terrain, personne ne savait combien de temps il restait avant le coup de sifflet final. Et c’est à ce moment que Gary Neville, aux commentaires du match sur Sky Sports, a fait une annonce inattendue.

« Il reste 15 secondes à jouer, d'après ce qu'on vient de nous dire, a révélé le consultant anglais, qui s’est repris quelques secondes plus tard. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, c'est qu'on a entendu dire. Il ne nous parle pas. » Malgré sa correction, Gary Neville a alerté de nombreux téléspectateurs qui s’interrogent. Sky Sports et la VAR seraient-ils en contact pendant les matchs ? C’est en tout cas la théorie de certains internautes qui accusent le consultant d’avoir influencé des décisions arbitrales à travers ses commentaires. L'hypothèse paraît assez peu probable.