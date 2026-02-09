Gary Neville

La VAR provoque un scandale inédit en Angleterre

Premier League09 févr. , 15:30
parEric Bethsy
0
Régulièrement critiquée en France, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas non plus épargnée à l’étranger. Nouvelle illustration dimanche en Angleterre où la VAR fait l’objet d’une étrange polémique liée au diffuseur de la Premier League Sky Sports.
Que les arbitres de Ligue 1 se rassurent, leurs homologues à l’étranger n’échappent pas non plus aux critiques. Il n’est pas rare que des polémiques apparaissent dans les plus grands championnats européens. On pense bien évidemment à la Liga où le Real Madrid et le FC Barcelone sont quasiment concernés tous les week-ends, mais aussi à la Premier League qui connaît un drôle d’épisode depuis quelques heures. Le scandale a éclaté lors du choc entre Liverpool et Manchester City (1-2) dimanche en fin d’après-midi.

Neville s'est repris, trop tard...

La rencontre a pris une autre dimension dans le temps additionnel, tout d’abord après le penalty inscrit par Erling Haaland à la 93e minute, puis en raison du carton rouge infligé au milieu des Reds Dominik Szoboszlai à la 103e minute. Une sanction prise au terme d’une situation confuse. Résultat, une fois l’international hongrois sorti du terrain, personne ne savait combien de temps il restait avant le coup de sifflet final. Et c’est à ce moment que Gary Neville, aux commentaires du match sur Sky Sports, a fait une annonce inattendue.
« Il reste 15 secondes à jouer, d'après ce qu'on vient de nous dire, a révélé le consultant anglais, qui s’est repris quelques secondes plus tard. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, c'est qu'on a entendu dire. Il ne nous parle pas. » Malgré sa correction, Gary Neville a alerté de nombreux téléspectateurs qui s’interrogent. Sky Sports et la VAR seraient-ils en contact pendant les matchs ? C’est en tout cas la théorie de certains internautes qui accusent le consultant d’avoir influencé des décisions arbitrales à travers ses commentaires. L'hypothèse paraît assez peu probable.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0421
PSG

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
Rennes

L1 : Franck Haise arrive à Rennes

ICONSPORT_312883_0448
OM

Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM

Fil Info

09 févr. , 16:30
PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique
09 févr. , 16:00
L1 : Franck Haise arrive à Rennes
09 févr. , 15:00
Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM
09 févr. , 14:30
PSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassine
09 févr. , 14:00
EdF : Samba et Chevalier écartés, la surprise de Deschamps
09 févr. , 13:35
Habib Beye licencié par le Stade Rennais
09 févr. , 13:20
OM : L'Angleterre pardonne à Greenwood et envoie 90 ME
09 févr. , 13:00
Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Derniers commentaires

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

Très bon entraineur , le PSG devrait le garder et le prolonger. Tout comme nous avec Fonseca d'ailleurs.

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

comme ça , il n'y aurait rien à dire

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Juridiquement rien de repréhensible va falloir assumer derrière si des sanctions sont prononcées

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Si le maître en la matière en vient à dire ça ...

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

😁😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading