L1 : Franck Haise arrive à Rennes

Dans la foulée du limogeage d'Habib Beye, le Stade Rennais devrait rapidement annoncer la signature de Franck Haise au poste d'entraîneur.

Ouest-France et L'Equipe confirment que Franck Haise sera bien le successeur d'Habib Beye. Libre depuis qu'il a quitté l'OGC Nice le 28 décembre dernier, le technicien français de 54 ans, Franck Haise a fait l'unanimité chez les dirigeants rennais. « Le choix de Haise aurait rapidement été acté en interne, sur un marché où les candidats n’étaient de toute façon pas légion. Il devrait arriver avec Johann Ramaré en tant qu’adjoint, qui l’a déjà secondé à Lens puis à Nice », précise Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional. La nature a horreur du vide. Et si Rennes a confié provisoirement la gestion de l'équipe au trio composé de Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand , le club breton est en passe de faire signer un nouvel entraîneur. Ce n'est pas une énorme surprise, puisque son nom avait déjà circué du côté du Roazhon Park, maisetconfirment que Franck Haise sera bien le successeur d'Habib Beye. Libre depuis qu'il a quitté l'OGC Nice le 28 décembre dernier, le technicien français de 54 ans, Franck Haise a fait l'unanimité chez les dirigeants rennais. «», précise Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional.

Franck Haise a déjà passé six ans à Rennes

En arrivant à Rennes, l'ancien entraîneur de Lens et de Nice ne sera pas en terre inconnue. En effet, Franck Haise avait travaillé au centre de formation du club breton pendant six ans, avant de rejoindre Lorient puis Lens. De même, il connaît particulièrement bien Arnaud Pouille, l'actuel président exécutif du Stade Rennais. Ce dernier était directeur général du RC Lens entre 2017 et 2024, avant de rejoindre le club breton Et chez les Sang et Or, il a évidemment cotoyé Franck Haise.

Selon le quotidien sportif, actuellement à l'étranger, Franck Haise ne va pas tarder à revenir en France, même s'il semble peu probable qu'il soit sur le banc rennais pour la réception du Paris Saint-Germain, vendredi prochain. Car d'ici là, Rennes doit légalement trouver un accord avec Habib Beye pour finaliser son départ, mais également boucler la signature de Franck Haise. Une nouvelle ère s'ouvre en Bretagne, en espérant que cette fois ci ce sera la bonne pour le Stade Rennais.