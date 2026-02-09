nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
Franck Haise

L1 : Franck Haise arrive à Rennes

Rennes09 févr. , 16:00
parClaude Dautel
0
Dans la foulée du limogeage d'Habib Beye, le Stade Rennais devrait rapidement annoncer la signature de Franck Haise au poste d'entraîneur.
La nature a horreur du vide. Et si Rennes a confié provisoirement la gestion de l'équipe au trio composé de Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand, le club breton est en passe de faire signer un nouvel entraîneur. Ce n'est pas une énorme surprise, puisque son nom avait déjà circué du côté du Roazhon Park, mais Ouest-France et L'Equipe confirment que Franck Haise sera bien le successeur d'Habib Beye. Libre depuis qu'il a quitté l'OGC Nice le 28 décembre dernier, le technicien français de 54 ans, Franck Haise a fait l'unanimité chez les dirigeants rennais. « Le choix de Haise aurait rapidement été acté en interne, sur un marché où les candidats n’étaient de toute façon pas légion. Il devrait arriver avec Johann Ramaré en tant qu’adjoint, qui l’a déjà secondé à Lens puis à Nice », précise Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional.

Franck Haise a déjà passé six ans à Rennes

En arrivant à Rennes, l'ancien entraîneur de Lens et de Nice ne sera pas en terre inconnue. En effet, Franck Haise avait travaillé au centre de formation du club breton pendant six ans, avant de rejoindre Lorient puis Lens. De même, il connaît particulièrement bien Arnaud Pouille, l'actuel président exécutif du Stade Rennais. Ce dernier était directeur général du RC Lens entre 2017 et 2024, avant de rejoindre le club breton Et chez les Sang et Or, il a évidemment cotoyé Franck Haise.
Selon le quotidien sportif, actuellement à l'étranger, Franck Haise ne va pas tarder à revenir en France, même s'il semble peu probable qu'il soit sur le banc rennais pour la réception du Paris Saint-Germain, vendredi prochain. Car d'ici là, Rennes doit légalement trouver un accord avec Habib Beye pour finaliser son départ, mais également boucler la signature de Franck Haise. Une nouvelle ère s'ouvre en Bretagne, en espérant que cette fois ci ce sera la bonne pour le Stade Rennais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0421
PSG

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

Gary Neville
Premier League

La VAR provoque un scandale inédit en Angleterre

ICONSPORT_312883_0448
OM

Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM

Fil Info

09 févr. , 16:30
PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique
09 févr. , 15:30
La VAR provoque un scandale inédit en Angleterre
09 févr. , 15:00
Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM
09 févr. , 14:30
PSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassine
09 févr. , 14:00
EdF : Samba et Chevalier écartés, la surprise de Deschamps
09 févr. , 13:35
Habib Beye licencié par le Stade Rennais
09 févr. , 13:20
OM : L'Angleterre pardonne à Greenwood et envoie 90 ME
09 févr. , 13:00
Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Derniers commentaires

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

Très bon entraineur , le PSG devrait le garder et le prolonger. Tout comme nous avec Fonseca d'ailleurs.

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

comme ça , il n'y aurait rien à dire

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Juridiquement rien de repréhensible va falloir assumer derrière si des sanctions sont prononcées

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Si le maître en la matière en vient à dire ça ...

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

😁😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading