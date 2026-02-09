ICONSPORT_285236_0089

OM : L'Angleterre pardonne à Greenwood et envoie 90 ME

OM09 févr. , 13:20
parCorentin Facy
1
Même s’il a été discret contre le PSG dimanche soir, Mason Greenwood est de loin le meilleur joueur de l’OM cette saison. Ses performances sont remarquées en Angleterre, où deux clubs sont chauds pour le faire venir cet été.
Meilleur buteur du championnat et auteur de 22 buts toutes compétitions confondues, Mason Greenwood brille à l’Olympique de Marseille malgré l’irrégularité de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Plus complet et plus altruiste que la saison passée, l’attaquant anglais de 24 ans a passé un vrai cap comme son entraîneur s’en est félicité en conférence de presse vendredi avant le déplacement sur la pelouse du PSG. Discret face au champion d’Europe en titre, l’attaquant formé à Manchester United reste tout de même largement au-dessus du lot à l’OM.

Tottenham et Liverpool chauds sur Greenwood ?

Ce qui en fait d’ailleurs un joueur courtisé sur le marché des transferts… y compris en Angleterre, où il est pourtant blacklisté depuis ses histoires de violences conjugales. Deux clubs seraient prêts à fortement investir sur lui selon les informations de Fichajes : Tottenham et Liverpool. Les deux clubs de Premier League observent les performances de Mason Greenwood avec attention depuis le début de la saison et ont été convaincus par l’opportunité de faire venir le numéro dix de l’Olympique de Marseille.
Une vente au prix colossal est espérée par le board phocéen puisque la somme de 90 millions d’euros est évoquée. Liverpool et Tottenham seraient prêts à signer un tel chèque pour convaincre Pablo Longoria de laisser filer son meilleur joueur, dont le contrat en Provence court jusqu’en 2029. Pour l’heure, on ignore si cette somme sera suffisante pour faire craquer l’état-major olympien. Une vente de Mason Greenwood serait un énorme coup dur sur le plan sportif tant l’Anglais est l’homme le plus décisif au club depuis un an et demi.

Une offre XXL à 90 millions d'euros évoquée

Ce dossier dépendra sans doute de la qualification ou non de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions. En l’absence de C1, Marseille n’aura pas d’autre choix que de vendre le natif de Bradford pour compenser le manque à gagner financier. En cas de qualification en Ligue des Champions en revanche, il n’est pas impossible d’envisager une troisième saison à Marseille pour Mason Greenwood, très reconnaissant de la chance que le club phocéen lui a offert en le recrutant il y a un an et demi même si les approches de clubs tels que Liverpool ou Tottenham sont une vraie chance pour lui de redorer son image dans son pays natal.

Derniers commentaires

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

Mais Endrick il c'est fait cassé tout le match et la 1er faute est du Nantais mais avec l'arbitre est née à sain Étienne 6 match 4 rouge pour L'OL y'a des questions à se poser

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

c'est ça ton excuse ?? waouh le niveau... pour rappel les joueurs pro ne sont que des hommes mais épiés au moindre gestes au contraire de moi qui ai joué des matchs officiels... un peu de cerveau dans son gros crâne de cacahuète lui ferai grand bien à ce Mbappé

OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait

