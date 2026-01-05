ICONSPORT_270916_0428

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

OM05 janv. , 12:20
parCorentin Facy
1
Recrue phare de l’OM lors du mercato estival, Benjamin Pavard déçoit. Le défenseur central de 29 ans a encore livré une prestation insuffisante contre Nantes dimanche et il apparaît de plus en plus improbable de voir Marseille lever son option d’achat en fin de saison.
En fin de mercato, l’Olympique de Marseille a frappé fort l’été dernier en recrutant Nayef Aguerd et Benjamin Pavard dans les 48 dernières heures. L’international marocain a globalement réussi sa première partie de saison sous le maillot phocéen. Malgré une blessure en décembre et quelques matchs moins aboutis, le Lion de l’Atlas, qui dispute actuellement la CAN avec le Maroc, s’est imposé comme un élément fiable à Marseille. Ce constat ne vaut pas en revanche pour Benjamin Pavard.
Plutôt performant lors de ses premiers matchs, le défenseur prêté par l’Inter Milan est depuis en chute libre. Aligné à droite d’une défense à trois contre Nantes, sa position préférentielle, le champion du monde 2018 a pris l’eau. Trop c’est trop pour les observateurs de l’Olympique de Marseille, lesquels sont presque unanimes sur leur volonté de voir Benjamin Pavard quitter le club en fin de saison alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia disposent d’une option d’achat non-obligatoire estimée à 15 millions d’euros.

Pavard fait l'unanimité contre lui à l'OM

« Je suis déçu par Pavard. C’est incontestablement un bon défenseur mais j’aurais aimé qu’il apporte son leadership et qu’il tire l’OM vers le haut dans les moments compliqués. Quand l’équipe plonge, il plonge avec… Il faudra qu’il se réveille sinon il ne risque pas de rester » estime notamment Yacine Youssfi de Football Club de Marseille sur X. Notre confrère Thomas Bonnavent du Winamax FC est sur la même longueur d’onde et n’en revient pas du niveau de l’ex-joueur du Bayern Munich. « Wah le match de Benjamin Pavard. La saison de Benjamin Pavard. L'utilité de Benjamin Pavard… » soupire-t-il.
C’est pas une ristourne qu’il faut demander à l’Inter pour Pavard, c’est le certificat d’authenticité 
- David Gluzman
Intervenant régulier dans l’After Foot, le consultant David Gluzman y va même de sa petite blague tant il ne reconnaît pas le joueur formé à Lille. « C’est pas une ristourne qu’il faut demander à l’Inter pour Pavard, c’est le certificat d’authenticité » a-t-il publié sur X. Autrement dit, tout le monde ou presque est d’accord pour affirmer que Benjamin Pavard n’est pas du tout au niveau attendu à l’Olympique de Marseille. De quoi remettre sérieusement en cause son recrutement définitif à la fin de la saison. Un constat qui vaut aussi d’ailleurs pour Vermeeren ou O’Riley, eux aussi prêtés avec des options d’achats importantes qui flirtent avec les 20 millions d’euros.
1
Derniers commentaires

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

Non mais déjà De zerbi il le fait joué à droite je comprend pas

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Rien que récemment c'est arrivé à Metz, à Lille à Nice et à Lyon

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

c'est faux ca arrive ailleurs pas que a paris

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Monaco fait un match de bourrin et leur attaquant est bien naïf. Coco joue bien le coup. Next.

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Pour une fois…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

