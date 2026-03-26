Panichelli zappé pour Aubameyang, l’OM a fait fort

Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec Strasbourg, Joaquin Panichelli aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille. L’Argentin avait été proposé au club phocéen l'été dernier. Mais l’ancien président Pablo Longoria s’était contenté des attaquants à sa disposition.

Déjà remontés contre leur équipe, les supporters de l’Olympique de Marseille ne vont pas aimer cette révélation. L’anecdote remonte à l’été dernier lorsque le vice-champion de France dessinait les contours du nouvel effectif de Roberto De Zerbi. Fidèle à sa politique, l’ancien président Pablo Longoria se préparait à renouveler le groupe en profondeur. C’est pourquoi le représentant d’un certain Joaquin Panichelli avait tenté sa chance auprès de l’Espagnol, sans succès.

« Marseille l’a refusé en juin 2025, a révélé une source proche du dossier à But. Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent alors qu’il était disponible à 16 millions d’euros. Ils ne l’ont pas pris au sérieux car il jouait en deuxième division espagnole et ont préféré miser 35 millions d’euros sur Igor Paixão. » Il est vrai qu’à l’époque, l’attaquant sous contrat avec le Deportivo Alavés sortait d’un prêt au CD Mirandés. Ses 20 buts inscrits en D2 espagnole n’avaient pas suffi pour convaincre l’Olympique de Marseille dont la direction avait préféré repartir avec Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Porté par son actionnaire BlueCo, Strasbourg avait tenté le pari pour 17 millions d’euros et n’a pas à le regretter. Quelques mois plus tard, Joaquin Panichelli occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1 et possède désormais le statut d’international argentin. Le club alsacien peut même envisager une grosse plus-value grâce à l’intérêt de l’Atlético Madrid qui anticipe un éventuel départ de Julian Alvarez au FC Barcelone. De son côté, l’Olympique de Marseille peut s’en mordre les doigts, d’autant que le Vélodrome aurait sûrement adoré la grinta du Strasbourgeois.