Panichelli

Panichelli zappé pour Aubameyang, l’OM a fait fort

OM26 mars , 22:00
parEric Bethsy
0
Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec Strasbourg, Joaquin Panichelli aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille. L’Argentin avait été proposé au club phocéen l'été dernier. Mais l’ancien président Pablo Longoria s’était contenté des attaquants à sa disposition.
Déjà remontés contre leur équipe, les supporters de l’Olympique de Marseille ne vont pas aimer cette révélation. L’anecdote remonte à l’été dernier lorsque le vice-champion de France dessinait les contours du nouvel effectif de Roberto De Zerbi. Fidèle à sa politique, l’ancien président Pablo Longoria se préparait à renouveler le groupe en profondeur. C’est pourquoi le représentant d’un certain Joaquin Panichelli avait tenté sa chance auprès de l’Espagnol, sans succès.
« Marseille l’a refusé en juin 2025, a révélé une source proche du dossier à But. Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent alors qu’il était disponible à 16 millions d’euros. Ils ne l’ont pas pris au sérieux car il jouait en deuxième division espagnole et ont préféré miser 35 millions d’euros sur Igor Paixão. » Il est vrai qu’à l’époque, l’attaquant sous contrat avec le Deportivo Alavés sortait d’un prêt au CD Mirandés. Ses 20 buts inscrits en D2 espagnole n’avaient pas suffi pour convaincre l’Olympique de Marseille dont la direction avait préféré repartir avec Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Lire aussi

Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1
Porté par son actionnaire BlueCo, Strasbourg avait tenté le pari pour 17 millions d’euros et n’a pas à le regretter. Quelques mois plus tard, Joaquin Panichelli occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1 et possède désormais le statut d’international argentin. Le club alsacien peut même envisager une grosse plus-value grâce à l’intérêt de l’Atlético Madrid qui anticipe un éventuel départ de Julian Alvarez au FC Barcelone. De son côté, l’Olympique de Marseille peut s’en mordre les doigts, d’autant que le Vélodrome aurait sûrement adoré la grinta du Strasbourgeois.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362934_0032
Equipe de France

EdF : Les Espoirs écrasent le Luxembourg

ICONSPORT_362937_0035
TV

France-Brésil : TF1 et les USA, c’est la catastrophe

Lamine Yamal
Liga

Yamal ciblé par un coéquipier, le Barça se fâche

ICONSPORT_356164_0092
PSG

Le PSG fait déjà pleurer Liverpool à cause de deux joueurs

Fil Info

26 mars , 21:26
EdF : Les Espoirs écrasent le Luxembourg
26 mars , 21:25
France-Brésil : TF1 et les USA, c’est la catastrophe
26 mars , 21:00
Yamal ciblé par un coéquipier, le Barça se fâche
26 mars , 20:30
Le PSG fait déjà pleurer Liverpool à cause de deux joueurs
26 mars , 20:28
Brésil - France : les compos (21h00 sur TF1)
26 mars , 20:00
Les journalistes prêts à faire payer l’OM
26 mars , 19:53
CdM 2026 : La Turquie plus qu’à un pas du Mondial
26 mars , 19:51
CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages
26 mars , 19:30
150ME pour deux joueurs, le PSG veut ruiner le Barça

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ça prend une tournure politique

Un con sanguin Qatari ?

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

c'est vrai le champion fait au moins les qualifications les chiffres exact c'est ça PSG 10 participations 234 points 29% OL 7 participations 141,75 points 18 % Monaco 7 participations 92 points 11% Lille 7 participations 82,75 points 10% OM 7 participations 82 points 10% Rennes 6 participations 54 points 7% Nice 6 participations 33 points moyenne 4%

Les journalistes prêts à faire payer l’OM

Bonne idée 👏👊💪

Brésil - France : les compos (21h00 sur TF1)

Allez dtc brasil

Les journalistes prêts à faire payer l’OM

Ça se rebelle à marseille dis donc 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading