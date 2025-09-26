ICONSPORT_270064_0316
Igor Paixao

OM : Le « désastre Paixao » les fait rire

OM26 sept. , 10:00
parCorentin Facy
Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Igor Paixao vit des débuts difficiles à l’OM. Son entrée contre le Real et son match face au PSG soulèvent des inquiétudes, ce qui fait bien rire en Angleterre.
Au terme d’un feuilleton qui a duré tout l’été ou presque, l’Olympique de Marseille a finalement dépensé 35 millions d’euros pour recruter Igor Paixao au Feyenoord Rotterdam. L’ailier brésilien de 25 ans sortait d’une saison excellente aux Pays-Bas avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues et certaines prestations de très haut niveau en Ligue des Champions. A la recherche d’un ailier gauche pour compenser le départ de Luis Henrique, l’OM a misé sur Igor Paixao en espérant tenir le pendant de Mason Greenwood.
Ce n’est pas encore le cas, loin de là. Le Brésilien, apparu contre Lorient, le Real Madrid et le PSG, n’affiche pas un niveau satisfaisant pour l’instant. Il n’en fallait pas plus pour convaincre la presse anglaise que Leeds United, qui courtisait également Igor Paixao, a échappé à une vraie catastrophe industrielle. « Leeds était tout proche de recruter Paixao cet été. C’est finalement Marseille qui l’a recruté pour 35 millions d’euros. Le Brésilien connaît un début de saison difficile. Il n’a disputé que trois matchs pour le moment avec le club français » soulève le site spécialisé Leeds United News avant de poursuivre.
« Il n’a marqué aucun but et délivré aucune passe décisive. Leeds a peut-être eu de la chance en le recrutant pas. Le club ne pouvait pas se permettre de recruter des joueurs blessés à leur arrivée. En ne recrutant pas Paixao et Habib Diarra (ndlr : lui aussi ciblé cet été avant de filer à Sunderland), Leeds a évité un désastre à 60 millions d’euros » juge le média spécialisé. Du côté de Marseille, on espère rapidement faire mentir les médias anglais. Pour cela, il faut qu’Igor Paixao retrouve au plus vite son meilleur niveau en enchaînant les titularisations après sa blessure à la cuisse. Dans le onze contre le PSG lundi soir, le Brésilien pourrait de nouveau être aligné par Roberto De Zerbi face à Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.
