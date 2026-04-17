Azzedine Ounahi

Ounahi réserve une belle surprise à l’OM

OM17 avr. , 18:00
parEric Bethsy
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Transféré à Gérone l’été dernier, Azzedine Ounahi reste en partie lié à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a conservé 20% des droits du milieu de terrain. Courtisé avant le mercato estival, l’international marocain peut donc rapporter une jolie somme aux Marseillais.
De nombreux exemples le démontrent, un échec à l’Olympique de Marseille n’empêche pas de réussir ailleurs. Plusieurs joueurs ont déçu au Vélodrome ces dernières années avant de montrer un meilleur visage une fois partis. On pense notamment à Ismaël Koné, métamorphosé sous le maillot de Sassuolo, aux Sénégalais Iliman Ndiaye (Everton) et Ismaïla Sarr (Crystal Palace), de retour à leur meilleur niveau en Angleterre, ou encore à Azzedine Ounahi dont le profil semble davantage correspondre au football espagnol.

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Depuis son transfert définitif l’été dernier, le milieu de 25 ans revit à Gérone. Ses qualités techniques impressionnent et font grimper sa cote au mercato. Selon les informations d’Africafoot, Brighton s’intéresse à l’international marocain également suivi par l’Atlético Madrid. L’intérêt du géant de Liga peut surprendre, mais il est bel et bien confirmé par le journaliste Ekrem Konur qui cite aussi Villarreal et Aston Villa parmi ses courtisans. Alerté par tout ce beau monde, Gérone craint de devoir laisser filer Azzedine Ounahi pour « seulement » 20 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.
Le club catalan souhaite récolter davantage sur cette opération et envisage de prolonger le contrat de son milieu. Quoi qu’il en soit, ce dossier prend une tournure très intéressante pour l’Olympique de Marseille. Car l’été dernier, le club phocéen, qui l’avait transféré pour 6 millions d’euros, avait conservé 20% de ses droits. La direction olympienne va donc recevoir une belle part du possible transfert d’Azzedine Ounahi. Ce qui permettrait finalement de réaliser une plus-value sur l’ancien Angevin recruté pour 8 millions d’euros en janvier 2023.
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