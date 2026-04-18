OM : Weah et Timber sur le banc, Beye choque les supporters

Habib Beye a décidé d’aligner une équipe très offensive et totalement expérimentale pour le déplacement de l’OM à Lorient ce samedi. Quinten Timber et Timothy Weah sont par exemple sur le banc.

L’Olympique de Marseille va tout jouer pour l’attaque ce samedi à Lorient afin de reprendre la troisième place à Lille avant le match entre les Dogues et Nice ce samedi soir. Habib Beye a décidé d’aligner tous ses joueurs offensifs ou presque en concoctant un onze de départ avec Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Traoré, Paixao et même Abdelli. Surprise de l’ancien coach de Rennes, Quinten Timber et Timothy Weah sont eux sur le banc à la surprise générale. Les supporters n’en reviennent pas, d’autant que le Néerlandais et l’Américain font partie des rares satisfactions des fans au sein d’une équipe très critiquée depuis plusieurs semaines.

« Le milieu de merde je pleure les deux combinés sa dépasse pas les 10km/h », « Il joue à quoi Beye ? », « Pas de timber, Gouiri à gauche et Auba titulaire, l'horrible Hojbjerg, Paixao à droite...etc,etc. Il veut son chèque ? », « Traoré et Abdelli et pas Timber j’en reviens pas » ou encore « On arrête tout » et « Au secours » peut-on lire sur X au milieu de dizaines de messages similaires. Habib Beye a tenté un énorme coup de poker avec sa composition pour ce déplacement crucial sur la pelouse de Lorient samedi après-midi. L’entraîneur de l’OM joue très gros car en mettant sur le banc des valeurs sûres comme Timber ou Weah, il sait qu’il sera très critiqué si Marseille ne repart pas du Moustoir avec trois points aux alentours de 19 heures.