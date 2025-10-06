ICONSPORT_267501_0456
Angel Gomes

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

OM06 oct. , 11:00
parCorentin Facy
2
L’OM a réalisé un mercato très tardif cet été mais les choix de Pablo Longoria et Medhi Benatia portent leurs fruits. Seule une recrue n’est pas vraiment à la hauteur des attentes selon Walid Acherchour. 
Une fois de plus, l’Olympique de Marseille a boulversé son effectif en profondeur lors du dernier mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait venir 12 nouveaux joueurs, dont une grande partie est arrivée dans les trois derniers jours du mercato. C’est notamment le cas de Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard. Plus globalement, le mercato estival de l’OM est une réussite et les récentes performances collectives et individuelles le prouvent. En revanche, un joueur recruté cet été n’apporte pas totalement satisfaction aux yeux de Walid Acherchour, il s’agit d’Angel Gomes.
Remplaçant contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions mardi, l’ancien milieu de terrain du LOSC était titulaire ce samedi face à Metz. Bien qu’à l’origine de l’ouverture du score de Paixao, l'Anglais n’a pas vraiment donné satisfaction et son début de saison est décevant. « Finalement, toutes les recrues de l’OM donnent aujourd’hui satisfaction hormis Angel Gomes. Lui, il rentre dans le rang. Mais globalement, toutes les autres recrues du mercato sont très bonnes » juge le chroniqueur du Winamax FC, pour le reste conquis par le mercato olympien et par les travaux réalisés par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison.

Angel Gomes, la déception du mercato de l'OM

« De Zerbi est aussi à féliciter, c’est le grand gagnant de ce mois de septembre. Depuis que les recrues sont arrivées, sa gestion est parfaite. Ce qu’il a mis en place dans des matchs très différents en s’adaptant aux qualités de son effectif et aux défauts des adversaires, c’est parfait. J’ai toujours défendu De Zerbi et aujourd’hui je suis récompensé, il a montré que c’était un grand coach. Sa gestion d’Aubameyang, Gouiri et Robinio Vaz, ses leviers de management pour montrer au groupe que si tu n’es pas bon tu es sur le banc, si tu es dans la bonne dynamique tu joues… Je trouve ça parfait et très réussi de la part de De Zerbi » juge Walid Acherchour, agréablement surpris par la tournure que prend la saison de l’OM après des victoires consécutives face à Lorient, le PSG, Strasbourg, l’Ajax et Metz. Une belle forme à confirmer après la trêve internationale contre des adversaires abordables sur le papier (Le Havre, Lens, Angers, Auxerre).
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272869_0064
Liga

Real : Xabi Alonso dépassé, son vestiaire explose

ICONSPORT_273039_0096
PSG

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

ICONSPORT_272612_0261
OL

OL : Didier Deschamps a une grosse pensée pour Tolisso

ICONSPORT_272756_0045
Ligue 1

L1 : L'OM et Strasbourg dominent l'équipe type

Fil Info

11:30
Real : Xabi Alonso dépassé, son vestiaire explose
10:30
Le PSG rêve d'un joueur du LOSC
10:00
OL : Didier Deschamps a une grosse pensée pour Tolisso
9:40
L1 : L'OM et Strasbourg dominent l'équipe type
9:20
« C'est inadmissible » : Habib Beye rend fou Rennes
9:00
Adi Hütter viré, Fabrizio Romano dynamite Monaco
8:40
« La défaite de l'OL est absurde » : Riolo n’a pas aimé
8:20
OM : Le Real met Endrick en vente, Marseille arrive
8:00
PSG : Bradley Barcola, ça devient gênant

Derniers commentaires

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

Je le trouve pas mauvais dans le jeu. Il peut encore mieux faire, mais c'est pas parce qu'il fait un raté devant le but, qu'il faut le fusiller. Ce n'est pas un flop. La saison sera longue et il aura l'occasion de nous aider, j'en suis certain.

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

il a fait une super preparation, mais on lui a mis Vermerren. O Riley devant lui. d un coup il est descendu de 2 crans dans la hierarchie. dur pour lui

« La défaite de l'OL est absurde » : Riolo n’a pas aimé

@Dirtyshady41 Oui, c'est certain. Celà demande une grosse débauche d'énergie tout le même et avec un match tous les 3 jours c'est pas évident pour les joueurs, et relâchement en fin de match est toujours possible. On a vécu ça certaines années à l'OM où on a du faire ça avec un effectif limité (années Bielsa ou Tudor), et finir la saison a été compliqué ;). Mais ce que vous faites depuis le début, personnellement je m'y attendais bas. Le talent de votre coach doit y faire aussi.

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

de cité !

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

Quelle vulgarité , cpmment un site peut laisser ce genre de coms de cailleras ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading