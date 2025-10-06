OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

L’OM a réalisé un mercato très tardif cet été mais les choix de Pablo Longoria et Medhi Benatia portent leurs fruits. Seule une recrue n’est pas vraiment à la hauteur des attentes selon Walid Acherchour.

Une fois de plus, l’Olympique de Marseille a boulversé son effectif en profondeur lors du dernier mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait venir 12 nouveaux joueurs, dont une grande partie est arrivée dans les trois derniers jours du mercato. C’est notamment le cas de Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard. Plus globalement, le mercato estival de l’OM est une réussite et les récentes performances collectives et individuelles le prouvent. En revanche, un joueur recruté cet été n’apporte pas totalement satisfaction aux yeux de Walid Acherchour, il s’agit d’Angel Gomes.

Remplaçant contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions mardi, l’ancien milieu de terrain du LOSC était titulaire ce samedi face à Metz. Bien qu’à l’origine de l’ouverture du score de Paixao, l'Anglais n’a pas vraiment donné satisfaction et son début de saison est décevant. « Finalement, toutes les recrues de l’OM donnent aujourd’hui satisfaction hormis Angel Gomes. Lui, il rentre dans le rang. Mais globalement, toutes les autres recrues du mercato sont très bonnes » juge le chroniqueur du Winamax FC, pour le reste conquis par le mercato olympien et par les travaux réalisés par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison.

Angel Gomes, la déception du mercato de l'OM

« De Zerbi est aussi à féliciter, c’est le grand gagnant de ce mois de septembre. Depuis que les recrues sont arrivées, sa gestion est parfaite. Ce qu’il a mis en place dans des matchs très différents en s’adaptant aux qualités de son effectif et aux défauts des adversaires, c’est parfait. J’ai toujours défendu De Zerbi et aujourd’hui je suis récompensé, il a montré que c’était un grand coach. Sa gestion d’Aubameyang, Gouiri et Robinio Vaz, ses leviers de management pour montrer au groupe que si tu n’es pas bon tu es sur le banc, si tu es dans la bonne dynamique tu joues… Je trouve ça parfait et très réussi de la part de De Zerbi » juge Walid Acherchour, agréablement surpris par la tournure que prend la saison de l’OM après des victoires consécutives face à Lorient, le PSG, Strasbourg, l’Ajax et Metz. Une belle forme à confirmer après la trêve internationale contre des adversaires abordables sur le papier (Le Havre, Lens, Angers, Auxerre).