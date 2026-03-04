CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

Quart de finale de la Coupe de France

Stade Vélodrome

Buts : Greenwood (2e sp), Paixao (56e) pour l’OM ; Gboho (13e), Cresswell (60e) pour Toulouse

Tirs au but ratés : Balerdi (3), Nwaneri (5) pour l'OM ; Casseres (4) pour Toulouse

Après son succès fou dans l'Olympico, Marseille jouait encore gros au Vélodrome. Face à Toulouse, l'OM prenait le match par le bon bout avec un penalty rapidement obtenu et converti par Mason Greenwood. Les Phocéens étouffaient une défense toulousaine très fébrile. Cependant, le TFC revenait au score sur corner. La tête de Cresswell était repoussé par Rulli et Gboho finissait l'action. Cela n'assommait pas Marseille qui continuait sa forte pression. Vermeeren trouvait la barre et Abdelli forçait Haug à une parade.

Empruntée, la recrue algérienne de l'OM laissait sa place à Nwaneri au repos. Pourtant, on voyait surtout Toulouse au retour des vestiaires. Plus entreprenants, les Violets butaient sur un Rulli vigilant. Paixao réveillait le Vélodrome avec un centre-tir gagnant. Mais, les corners plombaient encore les Phocéens. Cresswell prenait un nouveau ballon de la tête pour tromper Rulli. Après quelques frayeurs pour les deux défenses, on finissait aux tirs au but.

Alors que toutes les tentatives étaient propres, le Marseillais Balerdi puis le Toulousain Casseres butaient sur les gardiens adverses. Dos au mur, Aguerd réussissait en deux temps puisque l'arrêt d'Haug était invalidé. Mais, Nwaneri envoyait le cinquième et dernier tir marsellais au-dessus. Toulouse passe en demies et l'OM attendra une 38e année pour soulever la Coupe de France.