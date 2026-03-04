ICONSPORT_361004_0158

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

Coupe de France04 mars , 23:11
parMehdi Lunay
Quart de finale de la Coupe de France
Stade Vélodrome
OM-Toulouse 2-2 (3-4 tab)
Buts : Greenwood (2e sp), Paixao (56e) pour l’OM ; Gboho (13e), Cresswell (60e) pour Toulouse
Tirs au but ratés : Balerdi (3), Nwaneri (5) pour l'OM ; Casseres (4) pour Toulouse
Après son succès fou dans l'Olympico, Marseille jouait encore gros au Vélodrome. Face à Toulouse, l'OM prenait le match par le bon bout avec un penalty rapidement obtenu et converti par Mason Greenwood. Les Phocéens étouffaient une défense toulousaine très fébrile. Cependant, le TFC revenait au score sur corner. La tête de Cresswell était repoussé par Rulli et Gboho finissait l'action. Cela n'assommait pas Marseille qui continuait sa forte pression. Vermeeren trouvait la barre et Abdelli forçait Haug à une parade.
Empruntée, la recrue algérienne de l'OM laissait sa place à Nwaneri au repos. Pourtant, on voyait surtout Toulouse au retour des vestiaires. Plus entreprenants, les Violets butaient sur un Rulli vigilant. Paixao réveillait le Vélodrome avec un centre-tir gagnant. Mais, les corners plombaient encore les Phocéens. Cresswell prenait un nouveau ballon de la tête pour tromper Rulli. Après quelques frayeurs pour les deux défenses, on finissait aux tirs au but.
Alors que toutes les tentatives étaient propres, le Marseillais Balerdi puis le Toulousain Casseres butaient sur les gardiens adverses. Dos au mur, Aguerd réussissait en deux temps puisque l'arrêt d'Haug était invalidé. Mais, Nwaneri envoyait le cinquième et dernier tir marsellais au-dessus. Toulouse passe en demies et l'OM attendra une 38e année pour soulever la Coupe de France.

Coupe de France

04 mars 2026 à 21:00
Olympique Marseille
Greenwood2'Barbosa da Paixão56'
2
2
Match terminé
Toulouse
Gboho13'Cresswell60'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
H. Traorè
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
83
ENTRE
J. Russell-Rowe
ToulouseToulouse
SORT
E. Correia da Silva
ToulouseToulouse
Remplacement
65
ENTRE
W. Kamanzi
ToulouseToulouse
SORT
C. Cresswell
ToulouseToulouse
But
60
C. Cresswell
ToulouseToulouse

