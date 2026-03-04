Kondogbia ICONSPORT_361004_0121

OM : Les joueurs attaqués par des jets de fumigènes

OM04 mars , 23:24
parCorentin Facy
5
Ambiance très tendue au Vélodrome après la défaite de l’OM en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Les supporters ont jeté des fumigènes sur leurs propres joueurs après les tirs aux buts perdus.
L’Olympique de Marseille vient de laisser échapper l’un des deux derniers objectifs de la saison. A domicile face à Toulouse, les joueurs d’Habib Beye se sont inclinés aux tirs au but. Un énorme coup dur pour l’OM, qui visait un sacre dans cette Coupe de France puisque le PSG était déjà éliminé. Ce ne sera pas pour cette année alors que tout Marseille attend un titre depuis 14 ans maintenant. Et la déception des supporters s’est faite entendre au coup de sifflet final, après le penalty raté par Ethan Nwaneri.
Alors que les joueurs d’Habib Beye faisaient leur traditionnel tour du stade pour remercier les supporters et leur demander pardon par la même occasion, les Ultras présents dans le virage Nord n’avaient pas vraiment envie d’applaudir leurs joueurs après cette élimination. La preuve, des fumigènes ont été lancés en direction des joueurs de l’Olympique de Marseille. Aucun joueur phocéen n’a semble-t-il été touché, mais cela démontre à quel point le climat est électrique à l’OM et plus encore après cette désillusion totale en Coupe de France.

Ambiance de crise à Marseille

L’euphorie née de la victoire arrachée dans le temps additionnel contre l’Olympique Lyonnais dimanche est déjà retombée. A présent, il faudra que Habib Beye parvienne à remettre les têtes à l’endroit pour tenter de sauver la saison olympienne. Pour cela, il faudra terminer sur le podium de la Ligue 1. Un objectif loin d’être réalisé pour l’heure puisque les Phocéens comptent deux points de retard sur Lyon et ne possèdent que trois points d’avance sur Rennes et Lille. Les coéquipiers de Mason Greenwood tenteront de se racheter dès samedi soir... à Toulouse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

