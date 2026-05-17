PSG-Arsenal : La police promet l'enfer aux casseurs

Dans deux semaines, le PSG tentera de gagner une deuxième Ligue des champions à Budapest. Mais, à Paris, le ministère de l'Intérieur craint encore des débordements et Laurent Nunez promet déjà un déploiement de forces de l'ordre à la hauteur.

L'an dernier, dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Inter, des scènes de violence et de pillage avaient gâché la fête dans les rues de la capitale. Et dans une moindre mesure, de gros incidents ont également eu lieu après la qualification face au Bayern Munich. Pour Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, même si le récit des derniers incidents a été largement monté en épingle, il est évident que pour PSG-Arsenal, il faudra une nouvelle fois serrer la vis. Si le Paris Saint-Germain décroche sa deuxième étoile du côté de la Hongrie, le premier flic de France promet de mettre les moyens qu'il faut afin que Paris ne soit pas le théâtre d'émeutes urbaines. Dans La Tribune Dimanche, Laurent Nunez fait passer le message à ceux qui seront tentés de venir semer le chaos le 30 mai prochain.

« Le dispositif de sécurité sera, donc, exceptionnel » - Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur au sujet de PSG-Arsenal

Pour le ministre, le risque est qu'une nouvelle victoire parisienne fasse venir une foule considérable dans les rues et que la situation dérape. « Par rapport à la demi-finale, le 30 mai, la situation sera forcément différente. Si le PSG gagne, il y aura beaucoup plus de monde dans la rue pour participer aux scènes de liesse, et ce en beaucoup d’endroits différents. L’an dernier, quand le PSG avait gagné, les scènes de débordement avaient été nombreuses. Le périphérique avait été perturbé, des commerces avaient été pillés… On s’attend au même niveau de violence. Le dispositif de sécurité sera, donc, exceptionnel », promet Laurent Nunez, lequel connaît bien les risques de la capitale. En effet, avant de devenir ministre de l'Intérieur, il a été le préfet de police de Paris.