Le Paris FC prend une mesure grotesque contre le PSG

Programmé dimanche soir, le derby Paris FC-PSG s'annonce un peu tendu. Dispute sur la remise du trophée de champion, gestion des supporters adverses, le PFC veut éviter les débordements. Sa mesure phare apparaît ubuesque.

Le derby le plus court de France se dispute ce dimanche soir en Ligue 1 . Un trottoir seulement sépare le stade Jean-Bouin occupé par le Paris FC du Parc des Princes cher au PSG . Le promu parisien reçoit le champion d'Europe pour la 34e et dernière journée. Un match sans enjeu puisque le maintien est acquis pour les uns et le titre est dans la poche pour les autres. Cependant, l'atmosphère n'est pas aussi chaleureuse qu'imaginé il y a peu de temps.

Le Paris FC interdit des maillots vendus chez lui

Quelques crispations sont apparues concernant la remise du trophée au Paris Saint-Germain. Le club de Nasser Al-Khelaifi voulait recevoir le titre après la rencontre mais a essuyé le refus de son voisin. Cette célébration aura finalement lieu avant le coup d'envoi, vers 20 heures. En outre, le Paris FC ne veut pas voir déferler les supporters du PSG dans l'ensemble du stade. Pour lutter contre ce raz-de-marée, le PFC a interdit le port de maillots du PSG hors du parcage visiteurs. Une décision cocasse puisque le Paris Saint-Germain possède une boutique officielle... au stade Jean-Bouin !

Le journaliste Romain Beddouk a ironisé sur cette interdiction folle. « Grande question maintenant : que faire des supporters qui vont acheter leur maillot du PSG dans Jean Bouin ? La Préfecture de Police pense à une incarcération pour provocation. La LFP, elle, propose une ouverture de la boutique seulement de 4h à 10h du matin », a t-il lâché sur X. De quoi donner bien du souci aux forces de police pour un derby parisien sans animosité particulière au départ.