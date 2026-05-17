Le Paris FC prend une mesure grotesque contre le PSG

Oui enfin il vaut quand même mini le double voir plus du prix auquel vous l'avez lâché à l'époque ...
A part les journalopes et les doux rêveurs tout le monde avait conscience que c'était ni plus ni moins qu'un prêt de 6 mois...
Même si tout les milieux ce blessent il ne l’appellera pas car il « fait des choix ».
Club instable, club à l'agonie financièrement, club au fond du trou sportivement, club à l'ambiance de guérilla, ville chaotique... Jamais il signera là-bas
Son prêt à l’OL aura été une totale réussite. Sportivement, l’image de Olympique Lyonnais au Brésil est superbe. Un très bon joueur européen sait désormais que notre club est l’endroit idéal pour se relancer.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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Grande question maintenant : que faire des supporters qui vont acheter leur maillot du PSG dans Jean Bouin ? La Préfecture de Police pense à une incarcération pour provocation. La LFP, elle, propose une ouverture de la boutique seulement de 4h à 10h du matin.
🔴🔵 le PSG appelle ses supporters présents en parcage dimanche à venir très tôt au stade Jean Bouin (pour la célébration) ✌️ 🔴🔵 Le PFC interdit les maillots (et autres signes) du PSG dans le stade hors parcage pour le derby.