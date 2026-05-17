Chelsea officialise la signature de Xabi Alonso

Au lendemain de la défaite de Chelsea en finale de la Cup contre Manchester City, le club londonien a officialisé la signature de Xabi Alonso comme manager des Blues.

Depuis 24 heures, le secret était éventé, puisque plusieurs médias européens annonçaient un accord entre Xabi Alonso et Chelsea, et ce dimanche l'actuel huitième de Premier League a donc confirmé que l'ancien entraîneur du Real Madrid allait devenir son coach pour la saison prochaine. « Le Chelsea Football Club est ravi d'annoncer la nomination de Xabi Alonso au poste d'entraîneur de l'équipe masculine. L'Espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, après avoir signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Figure parmi les plus respectées du football moderne, Alonso arrive à Chelsea fort d'une solide expérience d'entraîneur au plus haut niveau européen, avec le Real Madrid et le Bayer Leverkusen, où il a mené le club allemand à son premier titre de champion. Sa nomination témoigne de la confiance du Club dans son large éventail d'expériences, la qualité de son coaching et de son modèle de jeu, ses qualités de leader, son caractère et son intégrité, autant d'éléments qui ont été déterminants dans la décision de lui confier la direction de la prochaine étape du parcours de Chelsea », annonce le club anglais.

Dans une première réaction, relayée par le site officiel de Chelsea, Xabi Alonso a confié son plaisir de s'installer sur le banc du club propriété de BlueCo. « D’après mes échanges avec les propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser régulièrement au plus haut niveau et de se battre pour des trophées. L’effectif regorge de talent et ce club de football possède un potentiel énorme. Ce sera un grand honneur pour moi de le diriger. Désormais, l’accent est mis sur le travail acharné, la construction d’une culture saine et la conquête de titres », a précisé le technicien espagnol de 44 ans. La saison prochaine, Chelsea ne disputera pas de compétition européenne, ce qui devrait permettre à Xabi Alonso de se focaliser uniquement sur la scène anglaise.