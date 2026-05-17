Luis Enrique

Luis Enrique convoque 21 joueurs pour le derby PFC-PSG

PSG17 mai , 10:36
parClaude Dautel
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Pour le dernier match de la saison de Ligue 1 ce dimanche soir face au Paris FC, et à deux semaines de la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs sans aucune surprise par rapport à ses annonces en conférence de presse.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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