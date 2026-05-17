L'OM contacte une des révélations de la saison de Ligue 1

Auteur d'une brillante saison à Lorient, Pablo Pagis sera l'une des attractions du mercato en Ligue 1. Le jeune ailier est sur les tablettes de plusieurs clubs dont l'Olympique de Marseille. Son transfert est pratiquement acté.

Chez les Pagis, le talent se transmet de père en fils. Attaquant sous-coté en Ligue 1 dans les années 2000, Mickaël Pagis était très adroit techniquement. Son fils Pablo n'est pas en reste. Petit ailier vif et déroutant, le joueur de Lorient s'est révélé au grand public cette saison. Il a inscrit 10 buts et a délivré 5 passes décisives avec les promus bretons. Certaines de ses réalisations ont squatté les meilleures places du top buts. A 23 ans, Pablo Pagis a vraiment démontré qu'il pouvait viser plus haut que le 9e de Ligue 1.

Pagis à l'OM, ça coûtera 15 ME

Le Télégramme confirme les convoitises marseillaises au mercato et les envies d'ailleurs du joueur. « C’est le moment », répond Pagis quand on lui demande s'il veut quitter Lorient selon le journal breton. Une requête largement acceptée par les Merlus puisque le jeune homme est sous contrat jusqu'en 2027. Sa montée en gamme est presque annoncée pour l'été prochain. Son nom est associé à plusieurs clubs français majeurs. L' Olympique de Marseille est l'un des plus sérieux dans ce dossier. Les Phocéens ont besoin d'un profil semblable au Lorientais pour relancer leur attaque.confirme les convoitises marseillaises au mercato et les envies d'ailleurs du joueur. «», répond Pagis quand on lui demande s'il veut quitter Lorient selon le journal breton. Une requête largement acceptée par les Merlus puisque le jeune homme est sous contrat jusqu'en 2027.

Le club de Loïc Féry est surtout soucieux de bien vendre sa pépite. Lorient veut récupérer 15 millions d'euros avec Pablo Pagis. Une somme non négligeable mais accessible pour l'OM. Il faudra toutefois lutter contre une concurrence féroce dans l'Hexagone. Lyon s'est montré intéressé par le joueur. C'est aussi le cas de Rennes, du Paris FC et de Lens. Autant dire qu'une qualification en Ligue Europa dimanche aidera Marseille à agir vite pour réussir ce recrutement. 20 ans après, la famille Pagis pourrait de nouveau faire vibrer le Vélodrome.