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Pablo Pagis

L'OM contacte une des révélations de la saison de Ligue 1

OM17 mai , 10:00
parMehdi Lunay
1
Auteur d'une brillante saison à Lorient, Pablo Pagis sera l'une des attractions du mercato en Ligue 1. Le jeune ailier est sur les tablettes de plusieurs clubs dont l'Olympique de Marseille. Son transfert est pratiquement acté.
Chez les Pagis, le talent se transmet de père en fils. Attaquant sous-coté en Ligue 1 dans les années 2000, Mickaël Pagis était très adroit techniquement. Son fils Pablo n'est pas en reste. Petit ailier vif et déroutant, le joueur de Lorient s'est révélé au grand public cette saison. Il a inscrit 10 buts et a délivré 5 passes décisives avec les promus bretons. Certaines de ses réalisations ont squatté les meilleures places du top buts. A 23 ans, Pablo Pagis a vraiment démontré qu'il pouvait viser plus haut que le 9e de Ligue 1.

Pagis à l'OM, ça coûtera 15 ME

Sa montée en gamme est presque annoncée pour l'été prochain. Son nom est associé à plusieurs clubs français majeurs. L'Olympique de Marseille est l'un des plus sérieux dans ce dossier. Les Phocéens ont besoin d'un profil semblable au Lorientais pour relancer leur attaque. Le Télégramme confirme les convoitises marseillaises au mercato et les envies d'ailleurs du joueur. « C’est le moment », répond Pagis quand on lui demande s'il veut quitter Lorient selon le journal breton. Une requête largement acceptée par les Merlus puisque le jeune homme est sous contrat jusqu'en 2027.
Le club de Loïc Féry est surtout soucieux de bien vendre sa pépite. Lorient veut récupérer 15 millions d'euros avec Pablo Pagis. Une somme non négligeable mais accessible pour l'OM. Il faudra toutefois lutter contre une concurrence féroce dans l'Hexagone. Lyon s'est montré intéressé par le joueur. C'est aussi le cas de Rennes, du Paris FC et de Lens. Autant dire qu'une qualification en Ligue Europa dimanche aidera Marseille à agir vite pour réussir ce recrutement. 20 ans après, la famille Pagis pourrait de nouveau faire vibrer le Vélodrome.
P. Pagis

P. Pagis

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts10
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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