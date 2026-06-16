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Hojbjerg refuse de signer à l’Atalanta, l'OM applaudit

OM16 juin , 8:00
parGuillaume Conte
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Poussé dehors en raison de son salaire encombrant et de sa saison décevante, Pierre-Emile Hojbjerg intéresse du monde en Italie. Une bonne nouvelle pour l’OM.
Taulier de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2024-2025, Pierre-Emile Hojbjerg s’est totalement liquéfié quand il a vu Adrien Rabiot être viré en début de saison dernière. Le Danois, moins présent physiquement et moins précis techniquement, est l’un des symboles de la déconfiture marseillaise. S’il ne s’épanche pas vraiment dans la presse, l’ancien de Tottenham a totalement fini de perdre pied avec le départ de Roberto De Zerbi au coeur de l'hiver.

Hojbjerg vise plus haut que l'Atalanta

Dans le nouvel OM qui se veut plus économe et plus constant, Hojbjerg aurait pu être un taulier avec son expérience et sa dimension physique. Mais Frank McCourt veut voir les gros salaires partir et le Danois est invité à se trouver un nouveau club à deux ans de la fin de son contrat.
A 30 ans, son profil fait saliver de l’autre côté des Alpes, même s'il a aussi eu une touche en Turquie ces derniers jours du côté de Besiktas. L’Atalanta Bergame et son nouvel entraineur Maurizio Sarri, qui vient de prendre ses fonctions ce lundi, rêve de le convaincre de venir. Mais comme le souligne le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain ne se voit pas vraiment rejoindre Bergame pour le moment. Une position qui empêche l’Atalanta de se lancer dans des négociations pour un transfert.
Une mauvaise nouvelle pour l’OM ? Pas vraiment car Di Marzio souligne que l’Inter Milan risque de passer à l’action pour recruter Hojbjerg cet été. Les bonnes relations entre les deux clubs devraient favoriser une offre correcte pour l’OM. Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club milanais, adore le Danois et compte bien en profiter pour passer à l’action dans les prochaines semaines. Même si Marseille a besoin de vendre rapidement, une offre copieuse permettant de se défaire d’un gros salaire ferait en tout cas les affaires de Stéphane Richard.
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Derniers commentaires

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AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

ben mec on devinerait pas pour le sport mdr et je suis content que tu retiennes la leçon tache de t'en souvenir

OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

Le qi foot dépasse pas celui d'une mouette… Morton est invendable vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il fait dans l'ombre.

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Leogets je fais du sport quasiment tout les jours depuis plus de 30 ans mon grand et ca fait quelques années que j'entraine des U13 en foot.... QUE TU LE VEUILLES ou non!!

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